Швеция передала Украине комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen, хотя сами самолеты еще не поставлены

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Стокгольм передал Киеву комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen. Об этом рассказал министр обороны Швеции Поль Йонсон. По его словам, подготовка боевых машин к передаче Украине уже началась.

В последний пакет военной помощи были включены запчасти для 14 платформ JAS 39 Gripen

– сообщил Йонсон.

Он добавил, что даже на фоне оказания военной помощи Киеву безусловным приоритетом для Стокгольма является сохранение боеготовности своих ВВС.

Стоит отметить, что общая стоимость шведского пакета военной помощи Украине оценивается в 415 миллионов долларов. При этом в Стокгольме пока не называют даже приблизительные сроки передачи истребителей JAS 39 Gripen, объясняя это нежеланием создавать дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру Украины.

Как напомнил глава Минобороны Швеции, Киев в настоящее время принимает американские истребители F-16, переданные Данией, а также готовится к приему французских самолетов Mirage 2000-5.

Напомним, в настоящее время украинские военные летчики уже проходят обучение на шведских многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen. По мнению военных экспертов, Стокгольм может передать Киеву от 15 до 30 самолетов.

Добавим, что согласно ранее сделанным заявлениям, Швеция также рассматривает вопрос передачи Украине двух самолетов ДРЛО ASC 890 на базе Saab 340.