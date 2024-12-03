Ростех и МГТУ им. Н.Э. Баумана займутся разработкой аэростатной техники

ЦАМТО, 2 декабря. Долгопрудненское КБ автоматики холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) и МГТУ им. Н.Э.Баумана будут разрабатывать и использовать технологии в сфере создания стратосферных платформ большой продолжительности полета.

Соответствующее соглашение подписали гендиректор ДКБА Михаил Калинин и ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин.

Так, планируется создание и организация опытного производства свободного аэростата большой продолжительности полета с автоматизированной системой пневмобалансировки. Такая система сама регулирует давление в баллонетах внутри аэростата, которые сохраняют форму его корпуса в зависимости от высоты полета, температуры и давления. Таким образом, обеспечивается длительность полета летательного аппарата.

Кроме того, будут вестись работы по удерживающему устройству для привязного аэростата, системе электропитания и главной лебедке для комплекса привязного аэростата объемом до 5 тысяч кубометров.

"ДКБА имеет уникальный опыт разработки и производства воздухоплавательной техники. МГТУ им. Н.Э.Баумана – один из авторитетнейших российских инженерно-технических вузов, золотая кузница кадров российской промышленности. Уверен, что наше сотрудничество заложит прочный фундамент для реализации целого ряда амбициозных проектов в сфере воздухоплавательной техники", – отметил генеральный директор ДКБА Михаил Калинин.

Среди основных преимуществ аэростатов – относительная дешевизна производства при выходе на промышленные масштабы, а также простота и низкая себестоимость эксплуатации. Еще одна важная характеристика – возможность стабильной работы в широком диапазоне заданных высот, в зависимости от типа выполняемых задач.

В структуре МГТУ им. Н.Э.Баумана реализацией проекта займется Молодежный инженерный центр (МИЦ).

"Не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Сегодня с использованием современных материалов и технологий мы можем создавать более эффективные и безопасные решения. Аэростатная техника может стать одним из элементов обеспечения мониторинга, ретрансляции связи, решения специальных задач", – отметил ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана М.Гордин.

ДКБА – уникальное российское предприятие, занимающееся разработкой и созданием дирижаблей, аэростатов, а также систем специального назначения, в частности, по линии государственных космических программ.

С 2021 года в МГТУ им. Н.Э.Баумана действует проектная группа аэростатических систем. Ее усилиями в 2023 году был запущен самый большой в России беспилотный дирижабль объемом 65 куб. м. Он провел в полете более 10 часов и преодолел расстояние в 200 км. Также был произведен запуск стратостата на высоту 4000 м – он находился в воздухе более 100 часов, совершив перелет от Переславля-Залесского до озера Байкал.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".