Войти
ЦАМТО

Ростех и МГТУ им. Н.Э. Баумана займутся разработкой аэростатной техники

650
0
+1
МГТУ им. Баумана
МГТУ им. Баумана.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 2 декабря. Долгопрудненское КБ автоматики холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) и МГТУ им. Н.Э.Баумана будут разрабатывать и использовать технологии в сфере создания стратосферных платформ большой продолжительности полета.

Соответствующее соглашение подписали гендиректор ДКБА Михаил Калинин и ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин.

Так, планируется создание и организация опытного производства свободного аэростата большой продолжительности полета с автоматизированной системой пневмобалансировки. Такая система сама регулирует давление в баллонетах внутри аэростата, которые сохраняют форму его корпуса в зависимости от высоты полета, температуры и давления. Таким образом, обеспечивается длительность полета летательного аппарата.

Кроме того, будут вестись работы по удерживающему устройству для привязного аэростата, системе электропитания и главной лебедке для комплекса привязного аэростата объемом до 5 тысяч кубометров.

"ДКБА имеет уникальный опыт разработки и производства воздухоплавательной техники. МГТУ им. Н.Э.Баумана – один из авторитетнейших российских инженерно-технических вузов, золотая кузница кадров российской промышленности. Уверен, что наше сотрудничество заложит прочный фундамент для реализации целого ряда амбициозных проектов в сфере воздухоплавательной техники", – отметил генеральный директор ДКБА Михаил Калинин.

Среди основных преимуществ аэростатов – относительная дешевизна производства при выходе на промышленные масштабы, а также простота и низкая себестоимость эксплуатации. Еще одна важная характеристика – возможность стабильной работы в широком диапазоне заданных высот, в зависимости от типа выполняемых задач.

В структуре МГТУ им. Н.Э.Баумана реализацией проекта займется Молодежный инженерный центр (МИЦ).

"Не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. Сегодня с использованием современных материалов и технологий мы можем создавать более эффективные и безопасные решения. Аэростатная техника может стать одним из элементов обеспечения мониторинга, ретрансляции связи, решения специальных задач", – отметил ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана М.Гордин.

ДКБА – уникальное российское предприятие, занимающееся разработкой и созданием дирижаблей, аэростатов, а также систем специального назначения, в частности, по линии государственных космических программ.

С 2021 года в МГТУ им. Н.Э.Баумана действует проектная группа аэростатических систем. Ее усилиями в 2023 году был запущен самый большой в России беспилотный дирижабль объемом 65 куб. м. Он провел в полете более 10 часов и преодолел расстояние в 200 км. Также был произведен запуск стратостата на высоту 4000 м – он находился в воздухе более 100 часов, совершив перелет от Переславля-Залесского до озера Байкал.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ДКБА
Ростех
Росэлектроника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 19:47
  • 6143
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.12 18:40
  • 8258
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине
  • 03.12 01:00
  • 1
Ответ на "Российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest, США)"
  • 03.12 00:25
  • 0
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 02.12 22:31
  • 4
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 02.12 21:24
  • 1
Дмитрий Кулеба: "Если так будет продолжаться дальше, мы проиграем войну" (Financial Times, Великобритания)
  • 02.12 21:13
  • 1
Тысяча полётов и ни одного инцидента: крупное достижение истребителя KF-21
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы