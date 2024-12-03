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ЦАМТО

SIPRI: доходы ста крупнейших производителей оружия выросли на 4,2 проц.

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 2 декабря. Доходы 100 крупнейших производящих оружие компаний в мире в 2023 году выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом, следует из опубликованных 2 декабря данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"Доходы 100 крупнейших компаний отрасли от продажи вооружений и оказания военных услуг в 2023 году достигли 632 млрд. долл., что в реальном выражении на 4,2% больше, чем в 2022 году", – цитирует "РИА Новости" сообщение SIPRI.

По информации института, рост доходов компаний от продажи вооружений был зафиксирован "во всех регионах", в особенности в России и на Ближнем Востоке. Отмечается, что небольшие компании отрасли "более эффективно" реагировали на спрос, связанный с военными конфликтами на Украине и в секторе Газа, "растущей напряженностью в Восточной Азии", а также программами перевооружения в других частях мира.

По словам научного сотрудника программы института "Военные расходы и программы производства вооружений" Лоренцо Скараццато, тенденция роста дохода от продажи оружий, вероятно, сохранится и в 2024 году.

"Доходы от продажи оружия 100 крупнейших производителей оружия все еще не полностью отражают масштабы спроса, и многие компании начали нанимать персонал, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж", – сказал он.

Как напоминает "РИА Новости", издание Financial Times в декабре 2023 года сообщало, что портфель заказов крупнейших мировых оборонных компаний на фоне роста напряженности в мире приблизился к рекордным значениям, увеличившись более чем на 10% за два года.

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