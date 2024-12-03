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ТАСС

Индия 4 декабря выведет в космос европейскую миссию Proba-3 для изучения Солнца

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Аппараты отправятся с космодрома Шрихарикота 4 декабря в 16:08 по местному времени (13:38 мск)

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) собирается запустить в космос на своей ракете-носителе PSLV миссию Европейского космического агентства (ЕКА) по наблюдению за Солнцем Proba-3. Об этом ISRO сообщила в Х.

"Эта миссия выведет спутники EКA Proba-3 весом 550 кг на уникальную высокоэллиптическую орбиту, укрепляя надежность PSLV для сложных орбитальных доставок", - указали в ISRO.

Планируется, что аппараты миссии Proba-3 отправятся в космос с космодрома Шрихарикота в среду, 4 декабря, в 16:08 по местному времени (13:38 мск).

Как сообщалось ранее, миссия Европейского космического агентства Proba-3, цель которой - изучение солнечной короны, состоит из двух аппаратов. Они будут выведены в космос индийской ракетой PSLV-XL. Аппараты должны будут точно маневрировать на околоземной орбите так, чтобы один создавал для второго "искусственное солнечное затмение", оставляя открытой только солнечную корону, которую и будет исследовать второй аппарат. 

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Страны
Индия
Компании
ESA (ЕКА)
ISRO
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