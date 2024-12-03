Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии

ЦАМТО, 2 декабря. Республика Индия располагает вторыми по численности Вооруженными Силами (ВС) и входит в четверку самых мощных государств мира по совокупному военному потенциалу.

Однако располагаемые арсеналы вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), по оценкам индийских экспертов, на 45% представлены устаревшими образцами. Назрела острая необходимость их замены, а вместе с тем – перехода к новому, пятому поколению ВВСТ.

Исторически, Индия придерживается взвешенного подхода в вопросах расходов на оборону, закупая за рубежом лучшие образцы ВВСТ и, одновременно, развивая собственную военную промышленность.

Задачу обретения Индией самодостаточности по выпуску вооружений поставил еще Джавахарлал Неру, занимавший пост премьер-министр с 1947 по 1964 гг. Из-за огромной в то время технологической отсталости Индии от передовых стран мира, Неру поддержал идею освоения лицензионного выпуска перспективных иностранных образов вооружений, включая авиатехнику. Первым крупномасштабным проектом в данной области стал истребитель МиГ-21.

С советской помощью в Бангалоре был построен огромный авиазавод, известный как MiG Complex. Самолеты семейства МиГ-21 нескольких модификаций здесь собирали до 1985 года, данное предприятие также последовательно освоило производство истребителей-бомбардировщиков МиГ-27М и многофункциональных истребителей Су-30МКИ.

Параллельно индийские заводы национальной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) вели лицензионный выпуск английского истребителя Gnat и его местной модификации Ajeet, а впоследствии – ударного англо-французского самолета Jaguar. При содействии европейских авиаконструкторов, индийские инженеры спроектировали, испытали и запустили в производство ряд собственных разработок, включая ударный самолет HF24 Marut, учебно-тренировочный HJT-16 Kiran и легкий боевой самолет (Light Combat Aircraft, LCA) Tejas.

Со временем все новые разработки авиатехники взяла под свой контроль специализированная научно-исследовательская и конструкторская структура Министерства обороны Индии – Defense Research and Development Organization (DRDO). Долгое время все военное производство велось государственными заводами, но в новом веке индийское правительство активно приглашает включиться в процесс крупный бизнес.

От советской помощи – к российскому партнерству

Несмотря на эти и другие нововведения, самым большим вкладом в становление и развитие растущего индийского авиапрома была и остается программа поставок и лицензионного производства самолетов "МиГ": общее число машин данной марки, полученных Вооруженным Силам Индии, превысило тысячу единиц. С началом нового века лидерство перешло к марке "Сухой" – завод в Бангалоре собрал подавляющее большинство из почти трехсот заказанных индийскими ВВС истребителей типа Су-30К и Су-30МКИ.

Благодаря мощной советской помощи и российскому партнерству, Индия создала эффективную авиационную промышленность и реализовала ряд успешных программ, построив несколько тысяч единиц авиатехники.

Начиная с середины 1960-х годов, основными типами боевых самолетов в составе ВВС Индии выступали: сверхзвуковой истребитель второго поколения МиГ-21ФЛ, истребители и истребители-бомбардировщики третьего поколения МиГ-21бис, МиГ-23МФ/БН и МиГ-27М, истребители четвертого поколения МиГ-29A/UPG и Су-30К/МКИ. Ввиду назревшей смене поколений, самым правильным и логичным шагом для Дели станет принятие предложения Москвы по самолету следующей генерации – многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57Э.

Консультации и переговоры по данной теме ведутся давно. Большой всплеск интереса к российскому проекту истребителя пятого поколения отмечался в октябре 2010 года, когда специально для группы индийских офицеров в подмосковном Жуковском проводился показательный полет первого опытного образца этой машины.

Судя по официальной хронике, внимание индийского руководства сосредоточилось на разработках местных специалистов. Прошлой осенью Нарендра Моди посетил авиазавод в Бангалоре и в качестве второго члена экипажа выполнил полет на двухместном варианте легкого боевого самолета LCA Tejas Mk.1. Пресс-служба индийского правительства распространила соответствующие фото, а премьер-министр дополнил свой аккаунт в социальной сети X (бывший Twitter – заблокирован на территории РФ) новой записью: "Успешно выполнил полет на Tejas. Невероятно обогащающий опыт, он значительно укрепил мою уверенность в собственные возможности страны, и оставил во мне обновленное чувство гордости и оптимизма о нашем национальном потенциале".

Перепечатав слова национального лидера, местная пресса не преминула добавить, что Tejas впервые поднялся в небо еще в далеком 2001 году. Формально, машина относится к четвертому поколению сверхзвуковых истребителей, но по ряду характеристик заметно уступает Су-30МКИ и Rafale, также находящимся на вооружении ВВС Индии. А самое печальное эксперты видят в том, что темпы списания по износу устаревших МиГ-21 превосходят поступления серийных LCA, изначально предназначенных им на смену.

Даже с учетом прямой покупки истребителей в России и Франции, количество боевых эскадрилий ВВС Индии продолжает сокращаться. С расформированием в сентябре 2024 года одной из трех оставшихся авиачастей на МиГ-21, число эскадрилий фронтовой авиации сократилось до 31, что значительно ниже желаемого уровня в 42. Общая недостача в технике истребительной авиации перевалила за 200 самолетов. Выпуск LCA Tejas отстает от плана, среди причин – недостача двигателей F414, поставляемых по контрактам с американской фирмой General Electric. Растущая зависимость от США – одна из проблем индийской авиации, способная привести к катастрофическим последствиям.

Миссия по защите неба страны

Главная задача, стоящая перед ВВС Индии (по сути, миссия) – защита нации и неба страны от воздушных угроз в координации с Сухопутными войсками и Военно-морскими силами. Декларируется еще ряд направлений, закрываемых военными летчиками, причем задача по оказанию поддержки войскам идет лишь третьей в общем списке приоритетов.

Очевидно, что для выполнения своей миссии, Военно-воздушным силам Индии необходимо обладание современными перехватчиками, способными отразить все вражеские атаки с воздуха. Этими перехватчиками могут быть как ракеты класса "земля-воздух", так и пилотируемые самолеты.

В 1960-е годы прошлого века Индия на долгое время "закрыла" тему защиты своего воздушного пространства, закупив у Советского Союза зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-75 и С-125, и легкие истребители-перехватчики семейства МиГ-21 (с учетом лицензионной сборки, их число превысило 870 единиц).

Затем закупочная политика переориентировалась преимущественно на приобретение ударных и многоцелевых самолетов для решения вышеупомянутой третьей задачи. Долгое время тема ПВО находилась на заднем плане. Ввиду морального и технического старения, С-75 сняли с вооружения, арсенал С-125 значительно поредел, а из семейства МиГ-21 в строю осталось лишь 40 "бизонов" (МиГ-21бис прошедший модернизацию в вариант Bison с заменой БРЛС и внедрением ракет Р-73 и Р-77).

К теме ПВО в Индии вернулись сравнительно недавно, первым делом приобретя у России три полковых комплекта дальнобойных ЗРС С-400 "Триумф", с поставками еще двух в дальнейшем. Это, безусловно, шаг в правильном направлении. Вместе с тем, очевидно, что задача полноценного восстановления системы ПВО страны не может быть решена без приобретения новейших истребителей, способных вести борьбу со всеми существующими типами самолетов, имеющихся в распоряжении геополитических противников Индии.

Однако сегодня в парке индийских ВВС нет ни одного истребителя пятого поколения, тогда как у соседнего Китая их свыше трехсот, все – тяжелые J-20. Единственным типом тяжелого истребителя, доступного сегодня на мировом рынке, и способным на равных противостоять J-20, является российский Су-57Э.

Близкого по характеристикам боевого самолета нет ни у одной страны Европы (там пока только концепты да макеты), а США уже прекратили выпуск F-22A Raptor (собрано 193 единицы, в эксплуатации остаются 180) и пока не создали ему замены (соответствующая программа NGAD – Next-Generation Air-Dominance – находится на этапе демонстрации технологий и летных прототипов). Работы по перспективным истребителям пятого поколения ведутся в Японии, Турции и Южной Корее, однако ни один из этих проектов даже не поступил в производство и, соответственно, не поставляется на экспорт.

Боевой состав

Согласно рейтингу "2024 military strength ranking", рассчитанному изданием Global Firepower по более чем 60 параметрам для 141 страны мира, Индия занимает четвертое место, уступая лишь США, России и Китаю. Однако в отличие от ведущих супердержав, Индия не располагает истребителями пятого поколения, что подрывает ее престиж и обороноспособность. Костяк индийских военно-воздушных сил составляют 260 многоцелевых самолетов поколения 4+ российской разработки Су-30МКИ. Большинство их собрано по лицензии на мощностях корпорации HAL. В 2020 году правительство Индии одобрило закупку в России еще 12 комплектов для восполнения потерь, так, чтобы довести общее число самолетов данного типа в эксплуатации до ранее одобренной цифры 272.

Близким техническим уровнем обладают 36 французских истребителей Rafale. Третьим типом авиационного комплекса четвертого поколения выступает МиГ-29 в количестве более 60 единиц, причем весь парк недавно прошел модернизацию в вариант UPG, представляющий местный вариант МиГ-29СМТ. В 2020 году правительство Индии одобрило приобретение у России еще 21 такого истребителя, чтобы компенсировать потери и довести численность эскадрилий на данном типе до четырех.

К самолетам четвертого поколения относят и французский Mirage-2000, таких машин в ВВС Индии, по разным оценкам, от 47 до 57 единиц. По совокупности характеристик он уступает вышеперечисленным моделям, поэтому его используют в основном как носитель высокоточного оружия класса "воздух-поверхность". В аналогичной роли применяют и 140 (по другим источникам – менее 120) истребителей-бомбардировщиков Jaguar англо-французской разработки.

Авиапарк национальной разработки и производства представлен легким боевым самолетом LCA Tejas. ВВС Индии заказали 180 таких машин (73 одноместных и 10 двухместных в 2021 году, и еще 97 ед. в 2023-м), из которых поставлено пока только 30 одноместных самолетов и пара двухместных, составляющих установочную партию (Mk.1). Вновь собранные образцы заменяют в строевых частях ВВС устаревшие МиГ-21, число которых к настоящему времени сократилось до 40 единиц, все варианта "Бизон", сосредоточены в двух эскадрильях.

Таким образом, в настоящее время ВВС Индии располагают порядка 600 истребителями, две трети из которых – четвертого поколения.

Индийский генералитет давно вынашивает планы по увеличению числа эскадрилий с текущей цифры 31 (по другим источникам – 33) до 42 в 2035 году (правительством Индии одобрена "верхняя планка" в 45 эскадрилий). С тем расчетом, чтобы на направлении пакистанской границы имелось бы 450 истребителей, и такое же количество – на китайской.

На одно желание накладывается другое. В сентябре 2024 года командование ВВС Индии заявило о намерении к 2042 году полностью "индонизировать" весь свой истребительный парк. В переводе на понятный язык – вся техника фронтовой авиации должна быть произведена на индийских предприятиях.

Одним только выпуском LCA Tejas желаемых целей не достичь. Поэтому рассматривается вопрос закупки 114 самолетов иностранной разработки, все из них должны быть собраны местными заводами в соответствии с принципами правительственной концепции "Make in India". Первоначально, в конкурсе MMRCA на лучший проект победил Rafale, но заказчик и разработчик не смогли преодолеть разногласий по теме их лицензионного выпуска. Несколько лет назад конкурс был перезапущен как MMRCA 2.0 с обещанием заказа на 114 машин; пока не выбраны ни конкретный тип, ни разработчик, ни производитель.

Высказывается соображение, что попытка решить проблему дополнительными поставками самолетов четвертого поколения вряд ли окажется успешной. Даже если генералитету и представится возможность довести численность авиапарка до желаемых значений, ВВС Индии заведомо проиграют вероятному противнику в технологическом соревновании, поскольку тот делает ставку на самолеты следующего, пятого поколения.

Китай

Известно, что в конце прошлого века Индия тратила на оборону в долларовом эквиваленте немногим больше чем КНР. Однако бурный рост китайской экономики шел настолько опережающими темпами, что сегодня выделяемые на оборону средства Пекин тратит почти в четыре раза больше чем Нью-Дели. Вот почему уже четверть века индийские политики видят в Китае главного геополитического соперника, отодвигая на второй план традиционного военного оппонента – Пакистан.

На волне подъема патриотизма и роста национального самосознания индийцев, в 2014 году пост премьер-министра занял Нарендра Моди. За десять лет его правления соотношение военных расходов Индии и КНР выросло с 23 до 28%.

Военно-воздушные силы НОАК насчитывает 400 тысяч военнослужащих и свыше 3500 летательных аппаратов. Довольно большой по численности кадровый состав объясняется тем, что под управление ВВС поставлена развитая система ПВО страны с большим количеством ЗРС большой дальности типа HQ-9, HQ-22, С-400 "Триумф" и семейства С-300ПМУ.

Другой важной особенностью ВВС НОАК выступает наличие дальней авиации, насчитывающей свыше 200 бомбардировщиков H-6 (развитие Ту-16), способных выступать в качестве носителей дальнобойных крылатых и аэробаллистических ракет. Вскоре ожидается появление новейшего китайского стратегического бомбардировщика, спроектированного по схеме "летающее крыло", по размерам и характеристикам близкого к американскому B-2 Spirit.

Общая численность китайского истребительного парка оценивается более чем в две тысячи единиц. Наиболее передовыми в техническом отношении выступают около 300 тяжелых двухмоторных J-20 пятого поколения. Самое многочисленное в парке ВВС НОАК – четвертое поколение, всего около 1300 единиц. Среди них легкие одномоторные истребители J-10 насчитывают около 600. Класс тяжелых многоцелевых истребителей представляют 24 Су-35, 130 Су-27/30 и 245 их местных копий J-11, а также 280 ударных J-16 (по назначению ближайший аналог Су-34, по внешнему облику больше напоминает Су-30МК2).

Третье поколение китайской авиатехники (250 единиц) представляют 50 тяжелых перехватчиков J-8 и 200 ударных двухмоторных самолетов JH-7A.

Второе поколение авиатехники также все еще находится в эксплуатации в количестве около 300 единиц, в основном представлено легкими одномоторными самолетами семейства J-7 (развитие МиГ-21).

Пакистан

Политики Индии вот уже четверть века рассматривают Китай как главного геополитического соперника. Однако из 38 армейских дивизий китайскую границу прикрывают лишь 12. Как и прежде, индийское военного командование основное внимание уделяет Пакистану.

Напомним, что Великобритания окончательно потеряла контроль над "жемчужиной" своей империи в 1947 году, "на прощание" расколов ее на два враждующих государства. С тех пор Индия и Пакистан провели друг против друга четыре войны с широким применением авиации. Также был ряд пограничных инцидентов, последнее вооруженное противостояние датируется 2019 годом. Оно имело место после того, как индийские истребители-бомбардировщики Mirage-2000 нанесли удар по расположению военизированных формирований религиозной экстремистской организации в пограничном районе с Пакистаном.

Обе стороны задействовали авиацию, в результате один "бизон" был сбит над Кашмиром, а его летчик (IAF Wing Commander Abhinandan Varthaman) спасся на парашюте, попал в пакистанский плен. В тот же день жертвой огня с земли стал индийский вертолет Ми-17, с гибелью шести человек на борту. Индийская сторона заявила о нескольких якобы сбитых пакистанских самолетах, однако последующий анализ не подтвердил достоверность подобных заявлений. Проанализировав события, ряд независимых экспертов высказали обоснованное мнение, что в 2019 году пакистанцы показали себя лучше в деле эффективного применения современной авиатехники и умении тактически обыгрывать более сильного противника.

Самыми современными самолетами в парке ВВС Пакистана выступают 20 J-10С поставки 2022 года, еще 16 штук заказано в Китае. А самый популярный китайский тип – FC-1, с 2010 года ведется его сборка в Пакистане по лицензии с местным обозначением JF-17 Thunder. К настоящему времени поставлено 156 самолетов, выпуск продолжается.

Третьим типом истребителя четвертого поколения выступает американский F-16 в количестве 75 единиц. Сюда входят машины различных модификаций, начиная от первоначального "А" (эксплуатируются с 1984 года) до значительно улучшенного "Block 52+" (с 2010 года).

Всего ВВС Пакистана располагают более 250 истребителями четвертого поколения трех типов, все – одномоторные, легкого класса. Наряду с ними эксплуатируется около 230 легких сверхзвуковых истребителей второго поколения типа J-7PG (китайский вариант МиГ-21) и Мираж-III/V (французской разработки и постройки).

Пакистан значительно уступает Индии, как по количеству боевых самолетов, так и по личному составу. Согласно отрытым источникам, численность военнослужащих ВВС Пакистана составляет порядка 70 тыс. человек, что вдвое меньше, чем у ВВС Индии. Вместе с тем, события 2019 года отчетливо показали, что пакистанцы способны действовать решительно и результативно, нанося противнику существенный урон, намного превосходящий собственные потери. Ко всему этому следует прибавить высказанную главкомом ВВС Пакистана решимость закупить у Китая экспортный вариант истребителя пятого поколения J-31. В перспективе это даст пакистанцам качественное преимущество над традиционным соперником – Индией.

Разные подходы

Для поддержания статуса Индии как ведущей державы, обеспечивающей безопасность и стабильность как в Азиатского-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе, а также надежного обеспечения национальной обороны, исключительно важное значение имеют возможности индийских ВВС как наиболее передового и технологически продвинутого вида вооруженных сил. Однако без наличия в их боевом составе истребителей пятого поколения полноценно обеспечить такой статус едва ли будет возможным.

Не случайно, что новый командующий индийскими ВВС маршал авиации Амар Прит Сингх после вступления в должность сделал заявление о том, что Китай обгоняет Индию в военных технологиях и оборонном производстве. По его словам, "раньше мы технологически опережали Китай, но теперь мы отстаем, нам нужно закрыть этот разрыв".

Из-за соперничества Индии и Китая на геополитической арене и наличия между двумя государствами "замороженного" пограничного конфликта, приобретение китайской авиатехники в Нью-Дели не рассматривается вообще. Применительно к закупке истребителя пятого поколения остается лишь два возможных поставщика – РФ и США. Проекты в области пятого поколения, ведущиеся в других странах мира, пока далеки от товарных поставок готовой продукции и передачи лицензий.

Москва неоднократно заявляла о готовности вести поставки Су-57Э заинтересованным странам. Специально для Нью-Дели было сделано особое предложение о совместной разработке варианта исполнения самолета, в полной мере отвечающего требованиям ВВС Индии. Индийская сторона дала ему собственное название – Fifth-generation Fighter Aircraft, сокращенно FGFA. Опыт выполнения предыдущих программ (МиГ-21, МиГ-27М, Су-30МКИ) дает отличные примеры как Москва четко и безукоризненно выполняла все взятые на себя обязательства, в том числе по части передачи высоких технологий и обеспечения выпуска продукции на площадках заказчика.

США располагают двумя серийными моделями истребителей пятого поколения, однако выпуск F-22A Raptor прекращен, и, в силу других причин, в том числе по соображениям национальной безопасности, эта модель не подлежит экспорту. Остается F-35 Lightning II, разработанный как дополнение к F-22A для выполнения главным образом ударных функций, что отражено в названии программы – "совместный ударный истребитель" (Joint Strike Fighter).

Индийцы проявляли интерес к F-35, но на конкурс MMRCA американцы представили сначала F-16C/D, потом F-16IN, а затем тот же самый самолет но с измененным числовым индексом – F-21.

Разработчик и производитель самолета – фирма Lockheed-Martin – предложила освоить выпуск F-16 (F-21) на индийской промышленной площадке, а впоследствии (без указания точных сроков) заменить его на F-35.

Сравнение Су-57Э и F-35A

Су-57, равно как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн) предназначенных, в первую очередь, для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе. В отличие от них, F-35 (30 тонн) разработан главным образом для решения ударных задач. Ранее отмечалось, что декларируемая миссия ВВС Индии – защита нации и неба страны от воздушных угроз. Ударные задачи по значимости стоят лишь на третьем месте.

Су-57 выступает носителем ракет "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, а F-35 – только малой и средней. Это дает российскому истребителю пятого поколения безусловное преимущество в дальнем воздушном бою. А также делает его гораздо лучше приспособленным для решения задач ПВО, что требуется для выполнения миссии ВВС Индии.

Силовая установка Су-57 состоит из двух двигателей. При отказе одного, двухмоторные самолеты могут продолжить полет и совершить посадку на аэродроме, что неоднократно происходило в летной практике. Самолет F-35 – одномоторный. При отказе силовой установки летчику придется покинуть машину при помощи катапульты и спасаться на парашюте.

Оба самолета способны развивать сверхзвуковую скорость на режиме работы силовой установки "номинал" и ниже (так называемый суперкрейсерский режим – supercruise). Это одно из отличий истребителей пятого поколения от предыдущих. Однако в ходе летной практики выяснилось, что длительный полет на сверхзвуке у F-35 приводит к проблемам с обшивкой самолета, из-за чего было принято решение серьезно ограничить разрешенное время режима supercruise. Этого же требует и тактика применения F-35 – при выходе на сверхзвук, формируется ударная волна. Она ведет к повышению заметности самолета техническими средствами противника, а такового ВВС США всеми силами стремится избегать с тем, чтобы удары по вражеским целям наносились бы с соблюдением элемента внезапности.

По габаритам, Су-57 заметно крупнее, чем F-35. Длина – 20 м против 15,7 м, а размах крыла – 14 м против 10,7 м. Площадь крыла почти в два раза больше (значение для F-35A – 43 кв. м), что позволяет взять на несколько тонн больше средств поражения, чем F-35A (его внутренняя вместимость 2,6 тонн, с учетом внешней подвески – 8,1 тонн). Благодаря большому крылу и повышенной емкости топливных баков (на пару тонн больше топлива), Су-57 может выполнять боевые задачи в воздухе без дозаправки вдвое дольше по времени.

В 2019 году Минобороны РФ заказало 76 серийных Су-57 с поставками для российских ВКС в течение следующих восьми лет.

Следует также учитывать, что Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы вооруженным силам Украины. Он успешно выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.

Зарубежная премьера экспортной версии Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на международном авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий интерес к данной машине и сообщил, что "у нас уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет".

Выводы

Процедуры экспорта американских вооружений забюрократизированы и находятся под пристальным вниманием президентской администрации, Конгресса и Пентагона. Главная задача – предотвратить передачу критических ("чувствительных") технологий, утечка которых вызовет снижение оборонного потенциала США и приведет к утрате лидирующих позиций американских производителей на глобальном рынке сбыта авиатехники. Такая позиция по своей сути противоречит желанию Индии путем покупки иностранной техники и организации ее лицензионного выпуска получить доступ к самым передовым технологиям и методам проектирования и производства.

В настоящее время по линии межгосударственного взаимодействия США и Индии продажа F-35 не обсуждается. Однако в будущем может сложиться ситуация, при которой Вашингтон и Нью-Дели придут к взаимоприемлемому компромиссу по данной теме. Для этого покупателю (Индии), скорее всего, придется отказаться от требований к максимальной глубине передаваемых технологий, а также сделать уступки в других областях. Все это, по сути, будет означать отход от принципов государственной политики "Make in India", предложенной и продвигаемой Нарендрой Моди.

Отказ Вашингтона от передачи Нью-Дели технологий в полном объеме может нести в себе множество потенциальных рисков. Среди них – наличие в бортовом радиоэлектронном оборудовании экспортных версий F-35 программных и аппаратных "закладок", которые могут активироваться внешним сигналом и сделать невозможным выполнение истребителем боевых миссий. Еще одна область потенциальных угроз – недокументированные возможности и несанкционированный доступ. Это открывает США новые возможности для потенциального воздействия на Индию в случае, если в будущем двусторонние отношения по тем или иным причинам вдруг испортятся (в нынешнем быстро меняющемся мире исключать ничего нельзя).

Октябрь 2024 года принес пример подобных событий. Одновременно в Ливане взорвались тысячи пейджеров, раций и смартфонов. Причиной стало внешнее воздействие – израильская разведка "Моссад" передала с использованием телефонной сети команду на подрыв. Соответствующий код входил в число недокументированных возможностей электронных гаджетов, поставленных в Ливан поставщиком из Тайваня. В результате, погибли и получили ранения многие ливанцы, в том числе руководители крупнейших политических и военных структур этой страны.

Если Израиль смог осуществить такое, то имеющиеся возможности США – на порядок выше. Вместо телефонной сети можно использовать спутниковую группировку, посылая с нее команды на радиоэлектронное оборудование военной техники, поставленной на экспорт в ту или иную страну. Особую опасность представляют литиевые батареи повышенной емкости, которые сейчас все шире устанавливают на подводные лодки и летательные аппараты. Их можно довести до взрыва путем программного воздействия, специальным образом настроив параметры и циклы подзарядки. А программное обеспечение для всего мирового парка самолетов F-35 создается американскими специалистами. Иностранные пользователи получают очередное обновление ПО централизовано, с центра управления на территории Северной Америки.

Что же касается Индии и России, то здесь нет поводов сомневаться, что проект сотрудничества по теме Су-57Э полностью соответствовал бы программе Make in India, что могло бы подразумевать и организацию лицензионного производства истребителя в Индии.

Подобное сотрудничество откроет путь не только к серийному производству истребителя на индийской площадке для собственных потребностей, но и также на экспорт. Освоенные по программе Су-57Э технологии смогут быть использованы Индией для национальных проектов пятого и шестого поколения в области боевой авиации, их доведения "до ума" и налаживания серийного производства. Таким образом, будет обеспечено выполнение основных принципов политики "Make in India".

С учетом новых геополитических реалий и стремления Индии повысить свой военно-политический статус, объективно складываются условия для того, чтобы вновь вернуться к идее запуска проекта индийского истребителя пятого поколения – адаптированного под требования Дели – на основе базовой модели Су-57, принятого на вооружение российских ВКС, с возможностью передачи максимального объема соответствующих технологий и ноу-хау индийской стороне.

Экспертный доклад подготовил Владимир Карнозов.