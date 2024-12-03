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Военное обозрение

ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль Oncilla-Assault

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Украины приняло на вооружение бронеавтомобиль Oncilla-Assault 4х4, который призван восполнить нехватку техники для транспортировки мотострелков.

ВСУ столкнулись с заметным дефицитом БТР на передовой. Эта проблема сохраняется с момента эскалации конфликта с Россией. Дефицит усугубился из-за уничтожения имевшейся техники и растущих потребностей

- отмечается в западной прессе.

Изначально украинская оборонка разработала БА «Дозор-Б», первый прототип которого был представлен еще в 2004 году. В 2014 году развернулось его изготовление, но от него пришлось отказаться из-за критических недостатков выпускавшихся машин. В 2013 году польская компания Mista приобрела лицензию на производство «Дозор-Б». В результате появилась Oncilla, в которую был внесен ряд изменений (усиление баллистической защиты, повышение противоминной стойкости, замена двигателя Deutz на IVECO).

Новая версия Oncilla-Assault оснащена дистанционно управляемым боевым модулем, вооружённым 14,5-мм пулемётом КПВТ, который дополнен 7,62-мм пулемётом, установленным над основным вооружением. БА вмещает 3 членов экипажа и 6 мотострелков. Машина оборудована дизельным двигателем и АКП. По словам производителя, это обеспечивает хорошие ходовые качества. Запаса топлива хватает на 700 с лишним км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
КПВТ
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