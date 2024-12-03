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Вестник Мордовии

Российский кассетный боеприпас создал гигантскую зону сплошного поражения

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Разведывательный беспилотник российских войск зафиксировал своей аппаратурой, как происходит удар по инженерным сооружениям формирований киевского режима. Видео разместили в телеграм-канале "Поколение "ZOV".

На расположенный в поле вражеский объект обрушился стальной дождь из сотен боевых элементов.

Неизвестно, сколько там находилось боевиков, но маловероятно, что кто-то из них уцелел. Нет точных данных, какое средство поражения было задействовано. Известно, что существуют авиационные бомбы с таким содержимым. Разработаны и специальные реактивные снаряды для отечественных систем залпового огня, и все они ранее успешно применялись по противнику.



Известно, что наши войска долгое время воздержались от ударов таким оружием, хотя имели полное право его применять, так как Россия, а также ряд государств, в том числе Израиль, США, Индия, Китай, Южная Корея, не присоединялись к запрещающей его конвенции.

ВСУ, напротив, стали бить такими средствами поражения сразу же, как только получили их от американцев. Причем были зафиксированы на видео бесчеловечные атаки Украины по мирному населению, в том числе по детям.

Роман Катков

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