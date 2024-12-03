Что сулит НАТО ядерный “Орешник” Путина? (The Washington Post, США)

WP: в Европе прислушались к "ядерному" сигналу Путина

На Западе прислушались к "ядерному" сигналу Путина, пишет WP. По мнению тамошних экспертов, Европе пора вооружаться, чтобы сократить отставание от Москвы в гонке вооружений. О том, что можно просто не ввязываться в эскалацию, европейцы не подумали.

Робин Диксон

Удар новой российской ракетой по Украине — мощный сигнал о намерении президента Путина ослабить НАТО и подчинить архитектуру безопасности Европы воле России.

После запуска новой российской ракеты средней дальности “Орешник” государственный канал RT выпустил в эфир инфографику, демонстрирующую время полета ракеты до главных европейских столиц: 20 минут до Лондона и Парижа, 15 — до Берлина и 12 — до Варшавы.

После самого агрессивного ядерного сигнала с начала боевых действий на Украине Владимир Путин неоднократно превозносил ракету в публичных заявлениях. В частности, он утверждал, что у НАТО нет возможности ее перехватить, и предупредил, что Москва может применить ее против “центров принятия решений” в Киеве. Ракета может нести ядерный заряд, но на данном этапе, по словам Путина, будет оснащена лишь обычными боеголовками.

“Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов”, — предупредил Путин в обращении 21 ноября, комментируя удар “Орешником” по аэрокосмическому заводу в Днепре (Днепропетровске).

Западные лидеры и аналитики отмели риторику Путина как очередное бряцание оружием в ответ на недавнее пересечение очередной красной линии Москвы, когда президент Джо Байден разрешил Киеву бить армейскими тактическими ракетами ATACMS американского производства по целям в тылу России.

Однако угроза Путина, явно адресованная Европе, прозвучала в критический момент. США переживают смену власти, а Старый свет встревожен тем, что избранный президент Дональд Трамп не скрывает своего восхищения перед российским лидером и может ослабить обязательства Вашингтона перед НАТО. Тем временем Россия неуклонно укрепляет позиции на востоке Украины, усиливая нажим на ВСУ, а Путин исключает какие бы то ни было компромиссы ради мирного урегулирования.

Удар баллистической ракеты средней дальности — мощный сигнал о решимости Путина добиться победы на Украине. Одновременно с этим он стремится ослабить НАТО, вбить клин между Европой и США, пресечь европейскую поддержку Украины и подчинить архитектуру безопасности Европы воле России.

По мнению аналитиков, даже в неядерном исполнении “Орешник” представляет собой прямую и потенциально разрушительную угрозу Европе.

Его применение знаменует собой, как считают западные эксперты, стартовый выстрел новой европейской гонки вооружений, которая может затянуться на десятилетия и “съесть” миллиарды долларов из казны стран НАТО и России. При этом Москва уже вкладывает до 40% бюджета в вооруженные силы и безопасность.

Кроме того, Путин также официально снизил порог применения Россией ядерного оружия. Об этом шаге объявляли уже несколько месяцев назад, однако формально он был подан как выражение недовольства ударами ВСУ по России американскими ракетами ATACMS и франко-британскими Storm Shadow.

Новая доктрина усугубляет двусмысленность вокруг того, когда и при каких условиях Россия может применить ядерное оружие. Путин стремится посеять неопределенность и обострить опасения насчет безопасности в Европе перед инаугурацией Трампа.

В прошлой редакции ядерной доктрины говорилось, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на обычное нападение, которое угрожает самому ее существованию. Новая же формулировка говорит об атаках, которые представляют “критическую угрозу” российскому или белорусскому суверенитету или территориальной целостности. Кроме того, добавилось положение о том, что Москва может нанести ядерный удар в ответ на атаки неядерной державы (например, Украины), если та при этом будет использовать оружие ядерной (например, США).

Пентагон, а также западные эксперты по контролю вооружений считают, что “Орешник” создавался не с чистого листа. По их мнению, в его основе лежит разработка РС-26 “Рубеж”, испытанная несколько раз более десяти лет назад и официально замороженная в 2018 году. Как они считают, ракета попросту вернулась на доработку. Путин распорядился наладить масштабное производство “Орешника” и добавил, что разрабатывается еще несколько подобных систем.

На встрече Путина с высшими военными чинами и силовиками 22 ноября командующий стратегическими ракетными войсками Сергей Каракаев заявил, что “Орешник” может поражать “цели по всей Европе”. Он добавил, что массированная атака была бы “сопоставима с применением ядерного оружия”.

Декер Эвелет из Центра национальной безопасности в Арлингтоне (штат Вирджиния) сказал, что Россия сможет уничтожить авиабазы и военные цели на обширной территории Европы всего несколькими “Орешниками” в обычном исполнении, а ядерный потенциал этого оружия таит в себе поразительную угрозу.

“По-видимому, “Орешник” способен доставить шесть ядерных боеголовок в Европу примерно за 15–20 минут, и из-за скорости и траектории полета ракеты ее будет крайне сложно перехватить”, — сказал он.

На встрече с руководителями служб безопасности Путин с улыбкой похвалил ракету, похвастался, что такого оружия нет ни у кого в мире, и пообещал разработчикам государственные награды. Его посыл был ясен: у России есть значительное преимущество перед Европой в области ракетного потенциала, а будущая поддержка НАТО со стороны Трампа оказалась под вопросом.

“Боевое испытание “Орешника” возымело свой эффект: паника, разногласия, призывы к переговорам и миру звучат в Европе”, — заявил задиристый ведущий государственного телевидения Владимир Соловьев и отметил, что Россия сможет ударить по базам НАТО, откуда поступает оружие для Украины, — “будь то в Польше, Румынии, Великобритании или где-либо еще”.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в той же программе, что России нужно напугать Европу реальными последствиями войны. “Пока они не увидят этот кулак, занесенный над их мордой, они не остановятся”, — считает она.

Старший научный сотрудник Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Александр Греф считает, что Европа находится на пороге “новой ракетной эры”. В июле США и Германия объявили о планах переброски американских ракет средней дальности в Германию с 2026 года, что вызвало гневную отповедь Москвы. При этом несколько стран присоединились к французскому проекту ELSA по разработке ракеты большой дальности.

“Гонка вооружений уже началась, и она будет развиваться в течение следующих 20 лет, — сказал Греф. — Полагаю, произойдет следующее: стороны (Россия, государства Европы, США) будут наращивать свои арсеналы, потому что пока у них нет достаточных количеств, чтобы эффективно применить это оружие и уничтожить многочисленные возможные цели”.

Однако некоторые усомнились в готовности НАТО сдерживать Россию, полагая, что Москва попытается воспользоваться разногласиями между членами альянса. Для этого Кремль продолжит “обхаживать” в том числе лидера Венгрии Виктора Орбана, который стойко занимает прокремлевскую позицию.

Бывший российский дипломат и эксперт по контролю вооружений и глобальной безопасности Борис Бондарев сказал, что лидеры НАТО неоднократно колебались на фоне ядерных угроз Путина. По его мнению, задержка поставок западного оружия в Киев позволила Путину избежать поражения.

“Не думаю, что план Москвы действительно заключается в том, чтобы развязать ядерную войну. Оружием был и остается страх. Это прежде всего психологическая война, и я полагаю, что она весьма успешна. Пропаганда работает, — сказал он. — По сути, мы имеем непонимание того, как иметь дело с Владимиром Путиным”.

Путин, продолжил Бондарев, не пойдет с Трампом ни на какое соглашение о прекращении боевых действий, если только это не принесет ему победу над Киевом, закрыв Украине путь в НАТО, и не закрепит за Россией занятую территорию. Это, в свою очередь, откроет российскому лидеру путь к дальнейшему противостоянию с Европой вплоть до вторжения в одну из стран Прибалтики (экс-дипломат, транслирующий этот образчик западной пропаганды, выступал против российской СВО. — Прим. ИноСМИ).

“Он хочет разделить не просто Украину. Он хочет разделить весь мир. Он добивается собственной сферы влияния, куда никто, включая США, не сможет проникнуть без его разрешения. Я не знаю, почему американцы этого не понимают, ведь, если они заключат с Путиным сделку, они отдадут ему победу”, — заключил он.

“Орешник” подпадал бы под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года между США и СССР, который запрещал ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 миль. Однако Трамп вывел США из договора в 2019 году после ряда жалоб чиновников на нарушения со стороны России.

“У нас был договор, запрещавший этот тип ракет, и на то были веские причины: они считались крайне дестабилизирующими”, — объяснил заместитель редактора по ядерным вопросам “Бюллетеня ученых-атомщиков” Франсуа Диас-Морен, имея в виду скорость ракеты, многочисленные боеголовки с независимым наведением и потенциал катастрофического недоразумения в результате того, что ракета может быть как в ядерном, так в неядерном исполнении.

“После запуска ракета может достичь европейских столиц в течение 12–16 минут. Остается очень мало времени, на то, чтобы обнаружить ее и среагировать. Кроме того, добавляется вероятность, что у нее может быть одна или несколько ядерных боеголовок. Таким образом, времени разобраться, чтó на вас летит, почти нет”, — рассуждает Диас-Морен.

Даже осознав необходимость защищаться и сдерживать Россию, Европа пока не может сравниться с Путиным, ведь тот направил значительную часть российской экономики на разработку и производство оружия, сказал он.

“Эта новая ракета — еще одно объяснение, почему Европа должна фактически взять на себя инициативу и ответственность за собственную безопасность”, — заключил Диас-Морен.