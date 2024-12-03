Войти
Военное обозрение

Китайская «Герань»: НОАК показала применение дрона-камикадзе ASN-301

673
0
0

Источник изображения: topwar.ru

НОАК показала кадры учений с применением противорадиолокационных боеприпасов JWS-01 / ASN-301. Поставщиком системы является корпорация NORINCO.

Как указывается в издании Altair, ASN-301 – это оружие, концептуально полученное из немецкого DAR и израильской Harpy. В 1980-е гг. в ФРГ компания Dornier начала разработку изделия Die Drone Anti-Radar (DAR). Оно предназначалось для борьбы с советскими системами ПВО, особенно типа «Куб». В итоге проект был отменен из-за финансовых проблем.

Источник изображения: topwar.ru

Но результаты программы были приобретены компанией Israel Aerospace Industries (IAI), что привело к созданию барражирующего боеприпаса Harpy. Впоследствии подобные системы начал производить Иран, где было разработано семейство дронов Shahed, ставших основой для российских БПЛА «Герань».

Китай на фоне украинского конфликта создал систему, наиболее близкую к DAR: похожа даже пусковая установка. Дрон предназначен для работы в воздушном пространстве противника, пребывая в котором должен обнаруживать радары и поражать их с помощью самонаводящейся боеголовки.

Источник изображения: topwar.ru

Вес ASN-301 составляет 135 кг, длина около 2,5 м. Продолжительность полета достигает 4 часов. Максимальная скорость оценивается в 220 км/ч, а дальность полета составляет менее 300 км.

ASN-301 сканирует частоты в диапазоне 2-16 ГГц. Его система самонаведения имеет дальность поиска 25 км. Он может отслеживать до 8 целей одновременно. Боеголовка, оснащенная лазерным бесконтактным взрывателем, состоит из 7000 поражающих элементов.

В последнее время КНР разработала две новые боеголовки с другими частотами сканирования и боевыми возможностями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Китай
Компании
Dornier
IAI
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.12 19:47
  • 6143
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.12 18:40
  • 8258
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине
  • 03.12 01:00
  • 1
Ответ на "Российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest, США)"
  • 03.12 00:25
  • 0
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 02.12 22:31
  • 4
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 02.12 21:24
  • 1
Дмитрий Кулеба: "Если так будет продолжаться дальше, мы проиграем войну" (Financial Times, Великобритания)
  • 02.12 21:13
  • 1
Тысяча полётов и ни одного инцидента: крупное достижение истребителя KF-21
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы