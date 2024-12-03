Китайская «Герань»: НОАК показала применение дрона-камикадзе ASN-301

Источник изображения: topwar.ru

НОАК показала кадры учений с применением противорадиолокационных боеприпасов JWS-01 / ASN-301. Поставщиком системы является корпорация NORINCO.

Как указывается в издании Altair, ASN-301 – это оружие, концептуально полученное из немецкого DAR и израильской Harpy. В 1980-е гг. в ФРГ компания Dornier начала разработку изделия Die Drone Anti-Radar (DAR). Оно предназначалось для борьбы с советскими системами ПВО, особенно типа «Куб». В итоге проект был отменен из-за финансовых проблем.

Источник изображения: topwar.ru

Но результаты программы были приобретены компанией Israel Aerospace Industries (IAI), что привело к созданию барражирующего боеприпаса Harpy. Впоследствии подобные системы начал производить Иран, где было разработано семейство дронов Shahed, ставших основой для российских БПЛА «Герань».

Китай на фоне украинского конфликта создал систему, наиболее близкую к DAR: похожа даже пусковая установка. Дрон предназначен для работы в воздушном пространстве противника, пребывая в котором должен обнаруживать радары и поражать их с помощью самонаводящейся боеголовки.

Источник изображения: topwar.ru

Вес ASN-301 составляет 135 кг, длина около 2,5 м. Продолжительность полета достигает 4 часов. Максимальная скорость оценивается в 220 км/ч, а дальность полета составляет менее 300 км.

ASN-301 сканирует частоты в диапазоне 2-16 ГГц. Его система самонаведения имеет дальность поиска 25 км. Он может отслеживать до 8 целей одновременно. Боеголовка, оснащенная лазерным бесконтактным взрывателем, состоит из 7000 поражающих элементов.

В последнее время КНР разработала две новые боеголовки с другими частотами сканирования и боевыми возможностями.