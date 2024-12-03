Готовится к недельному полёту: Индия разрабатывает псевдоспутник ARKA

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Индийская компания New Space Research and Technologies (NRT) разрабатывает беспилотник самолётного типа, способный находиться в воздухе очень длительное время.
Первоначально проект назывался HAPS, теперь же он сменил наименование на ARKA. В ходе первого полёта БПЛА провёл в воздухе 21 час.
- говорится в издании IDRW.
Как указывается, ARKA должен занять нишу между традиционными спутниками и воздушными платформами. По словам разработчика, высотные псевдоспутники имеют значительную стратегическую ценность из-за их способности работать чуть ли не наравне с орбитальными аппаратами, но за гораздо меньшие деньги.
- поясняет разработчик.
Средства на исследования были выделены Минобороны в рамках финансирования инноваций. В настоящее время ведётся подготовка уменьшенной версии аппарата (с размахом крыла 8 метров) к недельному полёту. В случае, если испытания пройдут успешно, это проложит путь к дальнейшему развитию технологии и, как итог, к возможному заказу со стороны военного ведомства, заинтересованного в эффективных средствах воздушной разведки.