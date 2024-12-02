Для возмещения потерь ВСУ: Британия строит новый завод по производству гаубиц M777

Источник изображения: topwar.ru

Концерн BAE Systems строит оборонный завод в британском Шеффилде. Новое предприятие разместится на площади 9 тыс. кв. м и будет выпускать 155-мм буксируемую гаубицу M777. Штат составит 50 высококвалифицированных работников. Планируемый объем выпуска не называется. Стоимость постройки – £25 млн.

Указанное орудие ранее уже выпускалось в Британии на заводе недалеко от Барроу, в том числе для нужд США, однако данное производство было свёрнуто из-за сокращения заказов. Теперь BAE Systems намерена его возродить. Заявленная цель компании – «обеспечить долгосрочные артиллерийские возможности для Британии».

M777 широко используется США, Украиной и другими странами, но не британской армией

- отмечается в издании Army Technology.

Как указывается, на её вооружении находятся САУ Archer (в качестве временной меры – к 2029 году в войска поступят самоходки RCH 155) и 105-мм буксируемая лёгкая пушка L118, но отсутствуют M777.

Источник изображения: topwar.ru

Повторное развёртывание производства M777 делается в интересах экспортных заказчиков, таких как Украина, которая получила более 200 гаубиц этого типа из США

- говорится в издании.

Как полагает автор, возвращение Дональда Трампа в Белый дом в следующем году после его победы на выборах может повлиять на готовность новой администрации продолжать поставки военной техники на Украину. В связи с этим наличие собственной промышленной базы в Британии не будет лишним. Ранее, в августе, компания Perfect Bore Manufacturing заявила о намерении начать выпуск 120-мм миномётных стволов.

Со своей стороны отметим, что в начале 2022 года на оснащении ВС США находилось 999 гаубиц M777A2. По официальной информации из этого числа ВСУ было передано 180 единиц, но фактическая цифра может быть гораздо больше. При этом, судя только по данным объективного контроля, было поражено 90 M777 украинской армии. Очевидно, что для возмещения потерь требуется либо открывать новое производство, либо переводить ВСУ на калибр 105 мм.