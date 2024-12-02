США приостановили стратегическое партнерство с Грузией после заморозки переговоров о вступлении страны в ЕС (Politico, США)

Politico: США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

В США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, пишет Politico. Американцы обеспокоены: грузины вздумали отказаться от "европейской демократии" и сблизиться с Россией. Также госдеп осудил "чрезмерное применение силы" против протестующих.

Габриэл Гэвин

В субботу США отказались от стратегического партнерства с Грузией в знак осуждения приостановки процесса ее вступления в Евросоюз. В стране проходят беспрецедентные протесты против этого решения правительства.

"Решение "Грузинской мечты" отложить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит данным грузинскому народу и закрепленным в Конституции обещаниям о стремлении к полной интеграции в Европейский Союз и НАТО, — говорится в заявлении Госдепартамента. — Отложив процесс вступления Грузии в Евросоюз, "Грузинская мечта" отказалась от возможности установить более тесные связи с Европой и сделала Грузию более подверженной влиянию Кремля".

Европарламент недавно заявил, что прошедшие в стране выборы не являются "ни свободными, ни справедливыми". После этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг объявил о заморозке переговоров о вступлении страны в ЕС. В последующие дни улицы заполонили тысячи протестующих. Источники на местах сообщают Politico, что в субботу вечером в одной из частей здания грузинского парламента начался пожар. Для подавления протестов подоспела грузинская полиция, которая остудила горячие головы с помощью водометов, слезоточивого газа и перцового аэрозоля.

В своем заявлении Госдепартамент осудил "чрезмерное использование силы полицией" и отметил, что народ Грузии "в подавляющем большинстве поддерживает евроинтеграцию".

В субботу грузинские СМИ также сообщили, что посол Грузии в США Давид Залкалиани покинул пост. Залкалиани занимал должность посла страны в США с апреля 2022 года.

Напряженность в Грузии стала возрастать после объявления о победе промосковской партии "Грузинская мечта" на выборах 26 октября. Оппозиционные партии отказались признавать эту победу и объявили выборы недействительными. Хотя по данным некоторых опросов почти 80% граждан Грузии поддерживают членство в ЕС, правительство склоняется к союзу с Россией и отстраняется от объединения с Западом. Лидеры ЕС 30 октября поставили вопрос о вступлении Грузии на паузу и заявили, что в свете прошедших выборов страна сделала "шаг назад".

Грузия получила статус кандидата в ЕС в прошлом году, что наметило путь вступления южнокавказской страны в блок. Однако его реализация была отложена после того, как члены правящей партии "Грузинская мечта" в мае проголосовали за принятие пророссийского закона о присвоении финансируемым Западом НКО статуса "иноагентов" и о нарушении прав ЛГБТК+*.

США ввели санкции против представителей "Грузинской мечты", которые, как считается, несут ответственность за отказ от демократии и за жесткие карательные меры против демонстрантов во время масштабных летних протестов.

Авторы: Жизель Рахийи Ивинг (Giselle Ruhiyyih Ewing), Габриэл Гэвин (Gabriel Gavin).

*Запрещенная в России экстремистская организация.