Президент Ирана призывает исламский мир помочь в урегулировании кризиса в Сирии

Дубай. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье обратился с призывом к исламским государствам оказать поддержку в нормализации обстановки в Сирии, передает агентство ИРНА.

"Я надеюсь, что возникшую в Сирии проблему решат с помощью исламских государств. Мусульманские страны не позволят, чтобы их конфликты стали основой для дальнейшего иностранного вмешательства в дела региона", - заявил президент на совместной встрече правительства и парламента Ирана.

Он подчеркнул, что Иран не желает боевых действий и не хочет пересмотра границ со своими соседями. Кроме того, он напомнил об успехах дипломатии во взаимоотношениях Ирана с другими странами региона.

"К примеру, впервые все региональные государства осудили израильскую агрессию против Ирана, и воздаю должное соседям за их верную позицию", - отметил Пезешкиан, ссылаясь на удары Израиля по Ирану 26 октября.

Также в воскресенье, по информации ИРНА, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт выразил беспокойство в связи с обстановкой в Сирии. Он отметил, что террористические группировки могут воспользоваться возникшим хаосом для возобновления своей активности.

На этой неделе антиправительственные формирования начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.