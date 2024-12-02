Каллас не исключила направление европейских войск на Украину

Новый Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС отметила, что они понадобятся при контроле за соблюдением прекращения огня

РИМ, 1 декабря. /ТАСС/. Новый Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила направление европейских военных на Украину. По ее мнению, высказанному агентству ANSA, в них может быть необходимость и для контроля за соблюдением прекращения огня, если соглашение об этом будет достигнуто.

"До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах", - приводит ее слова агентство. Политик считает, что Европе должна "принадлежать важная роль" в случае достижения соглашения о прекращении огня, что может предусматривать направление войск для наблюдения за его соблюдением. "В любом случае решать Украине", - добавила она.

Каллас считает, что США, с будущей администрацией которых уже "выстраиваются мосты", выгодно поддерживать Украину, потому что "победа Москвы укрепила бы Китай, Иран и КНДР, которые уже действуют совместно".

Новые главы дипслужбы ЕС и Евросовета Кая Каллас и Антониу Кошта в первый день своей работы в этих должностях поехали в Киев.