«Роскосмос»: есть все возможности для полного оснащения ВС РФ «Орешником»

Российская армия может быть в полном объеме обеспечена новыми ракетами «Орешник». Так перспективы оснащения Вооруженных сил (ВС) РФ этим видом оружия, как передает ТАСС, оценил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», — сказал Борисов.

Говоря в целом о высокоточных системах, глава «Роскосмоса» констатировал, что за последние 2,5 года стране удалось кратно нарастить их производство.

Ранее американский профессор и экономист Ричард Вольф заявил, что «Орешник» серьезно шокировал и напугал жителей Соединенных Штатов. По его словам, власти США были уверены в том, что их военное превосходство будет вечным. Эксперт подчеркнул, что американцы не ожидали того, что другие страны, включая Россию, смогут совершить технологические открытия.