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Интерфакс-АВН

В МИД КНР пообещали принять меры в ответ на разрешение властей США на продажу властям Тайваня военного оборудования на $385 млн

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Гонконг. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - В МИД Китая в воскресенье заявили, что недавнее разрешение США на продажу военного оборудования властям Тайваня наносит ущерб китайским национальным интересам и приведет к жестким контрмерам, сообщает South China Morning Post.

"Эти соглашения серьезно подрывают суверенитет Китая и его интересы в области безопасности, сильно нарушают международное право и направляют кардинально неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - цитирует газета выдержки из заявления министерства.

"Китай примет мощные меры противодействия и твердо будет защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", - также заявили в ведомстве.

В Пекине призвали Вашингтон немедленно прекратить поставлять оружие на Тайвань.

В минувшую пятницу, по данным китайских СМИ, Госдеп США объявил об одобрении продажи Тайбэю оборудования на $385 млн - запчастей и других материалов для истребителей F-15, а также радиолокационной техники.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Китай
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Тайвань
Продукция
F-15
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