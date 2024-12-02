Глава "Роскосмоса" сделал заявление об "Орешнике"

Глава "Роскосмоса" Борисов: в РФ есть возможности для обеспечения МО "Орешником"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России есть все возможности для удовлетворения потребности армии в ракетах "Орешник", заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — сказал он.

Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.