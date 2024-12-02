Войти
РИА Новости

Глава "Роскосмоса" сделал заявление об "Орешнике"

450
0
0
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава "Роскосмоса" Борисов: в РФ есть возможности для обеспечения МО "Орешником"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России есть все возможности для удовлетворения потребности армии в ракетах "Орешник", заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Что касается высокоточных систем, мы за последние два с лишним года уже нарастили кратно производство этого вида оружия. Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве", — сказал он.

Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:50
  • 6115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы
  • 02.12 12:13
  • 45
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.12 07:37
  • 1
«Роскосмос» заявил о конкурентоспособности ни разу не летавшей российской ракеты
  • 02.12 07:14
  • 0
Ответ на "Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско"
  • 02.12 06:01
  • 0
Ответ на "В СВР сообщили о планах Запада ввести на Украину 100 тыс. миротворцев"
  • 02.12 05:09
  • 0
Ответ на "Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)"
  • 02.12 02:11
  • 4
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 02.12 01:35
  • 1
Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)
  • 02.12 01:26
  • 8247
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.12 15:02
  • 1372
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 15:57
  • 2755
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.11 14:43
  • 1
РФ не будет запускать военные космические аппараты с Байконура в 2025 году
  • 30.11 03:58
  • 1
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"