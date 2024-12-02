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ТАСС

Лавров: эскалирующие ситуацию вокруг Украины понесут "заслуженную кару"

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© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Спецоперация была неизбежна с самого начала, заявил министр иностранных дел России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эскалирующие в бессильной злобе ситуацию вокруг украинского конфликта понесут "заслуженную кару", в этом никаких сомнений быть не может. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.

"Она [спецоперация] была неизбежна с самого начала, президент [России] подробнейшим образом об этом говорил в своем выступлении", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, насколько ситуация с ударами западными дальнобойными ракетами по РФ говорит о том, что СВО была неизбежна.

"Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас - в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может", - добавил он.

Как сообщил президент России Владимир Путин 21 ноября, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта. 

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США
Украина
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Лавров Сергей
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