«Обнаружит цели в сто раз быстрее»: Франция оснастит модуль целеуказания TALIOS искусственным интеллектом

Источник изображения: topwar.ru

Модуль лазерного целеуказания TALIOS [расшифровывается как «оптронная система дальней идентификации и наведения»] начал поступать во французскую авиацию, на оснащение истребителей Rafale, в 2020 году.

По сравнению с предыдущим оборудованием, он позволяет идентифицировать и отслеживать движущиеся цели любого размера как днем, так и ночью, с помощью электронно-оптических и ИК-сенсоров высокого разрешения. При этом экипажем используется дополненная реальность для упрощения представления о тактической ситуации. Наконец, этот модуль легче поддерживать в рабочем состоянии в отличие от предыдущего модуля Damocles.

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день Минобороны закупило 82 экземпляра TALIOS. Но разработчик, компания Thales, намерен существенно увеличить производительность комплекса за счёт внедрения искусственного интеллекта.

ИИ будет детально просеивать заданную область, автоматически анализировать изображения и представлять экипажу обнаруженные объекты, вызывающие интерес или представляющие опасность, чтобы держаться от них на безопасном расстоянии.

Модуль сможет анализировать изображения в режиме реального времени и определять положение обнаруженных целей в сто раз быстрее

- заверяет разработчик, указав, что его целью является передача TALIOS с ИИ на вооружение в 2026 году.

Однако ряд французских обозревателей полагают, что это слишком оптимистичные сроки.