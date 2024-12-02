По канонам украинского конфликта: Франция оснастит пехотные полки средствами радиоэлектронной борьбы

Французская армия реализует проект ISIS, в рамках которого пехотные полки должны быть оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.

Современные конфликты, в том числе идущий на Украине, задают новые каноны ведения боя

- отмечается в западной прессе.

До сих пор за РЭБ и РЭР в основном отвечали специализированные подразделения, такие как 44-й и 54-й полки связи и 785-я рота радиоэлектронной борьбы. Теперь они входят в состав разведывательной и кибернетической бригады (BRCE) и действуют под командованием сил спецопераций.

Проект ISIS направлен на придание возможностей РЭБ и РЭР (хотя и в урезанном виде) пехотным подразделениям, которым придётся бороться с современными угрозами, такими как беспилотники, дистанционно управляемые боеприпасы и радиопомехи. Они получат упрощённые инструменты для обнаружения, определения местоположения и анализа радиосигналов, что позволит повысить тактическую осведомлённость.

Находящийся в разработке комплекс ISIS будет способен непрерывно анализировать радиочастотный спектр для определения используемых диапазонов частот, локализации источников излучения и характеристики перехваченных сигналов.

За создание ISIS отвечают компания TRAAK, специализирующаяся на решениях для геолокации и биометрического отслеживания, и GeePs (Парижская лаборатория электротехники и электроники).