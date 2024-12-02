Войти
Военное обозрение

По канонам украинского конфликта: Франция оснастит пехотные полки средствами радиоэлектронной борьбы

426
0
0
Машина РЭБ VAB CATIZ
Машина РЭБ VAB CATIZ.
Источник изображения: topwar.ru

Французская армия реализует проект ISIS, в рамках которого пехотные полки должны быть оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.

Современные конфликты, в том числе идущий на Украине, задают новые каноны ведения боя

- отмечается в западной прессе.

До сих пор за РЭБ и РЭР в основном отвечали специализированные подразделения, такие как 44-й и 54-й полки связи и 785-я рота радиоэлектронной борьбы. Теперь они входят в состав разведывательной и кибернетической бригады (BRCE) и действуют под командованием сил спецопераций.

Проект ISIS направлен на придание возможностей РЭБ и РЭР (хотя и в урезанном виде) пехотным подразделениям, которым придётся бороться с современными угрозами, такими как беспилотники, дистанционно управляемые боеприпасы и радиопомехи. Они получат упрощённые инструменты для обнаружения, определения местоположения и анализа радиосигналов, что позволит повысить тактическую осведомлённость.

Находящийся в разработке комплекс ISIS будет способен непрерывно анализировать радиочастотный спектр для определения используемых диапазонов частот, локализации источников излучения и характеристики перехваченных сигналов.

За создание ISIS отвечают компания TRAAK, специализирующаяся на решениях для геолокации и биометрического отслеживания, и GeePs (Парижская лаборатория электротехники и электроники).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:50
  • 6115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы
  • 02.12 12:13
  • 45
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.12 07:37
  • 1
«Роскосмос» заявил о конкурентоспособности ни разу не летавшей российской ракеты
  • 02.12 07:14
  • 0
Ответ на "Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско"
  • 02.12 06:01
  • 0
Ответ на "В СВР сообщили о планах Запада ввести на Украину 100 тыс. миротворцев"
  • 02.12 05:09
  • 0
Ответ на "Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)"
  • 02.12 02:11
  • 4
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 02.12 01:35
  • 1
Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)
  • 02.12 01:26
  • 8247
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.12 15:02
  • 1372
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 15:57
  • 2755
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.11 14:43
  • 1
РФ не будет запускать военные космические аппараты с Байконура в 2025 году
  • 30.11 03:58
  • 1
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"