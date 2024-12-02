Центральное направление: удар неизбежен (Видео)

Уходящая администрация Байдена подтвердила намерения активно поддерживать Украину до окончания своего срока полномочий. Тем самым, Вашингтон намерен обеспечить Киев всем необходимым для ведения боевых действий в 2025 году, а также для возможных мирных переговоров «с позиции силы». Т.е. конфликт, по-мнению западных стратегов, будет длиться еще минимум год и поддержка Украины со стороны стран Европы сохранится после прихода к власти Трампа.

Необходимо отметить, что главную скрипку в «оркестре» европейских «поджигателей войны» играет Варшава. Вместе с тем, Польше отведена еще одна, но более важная роль. В территориальном делении европейского ТВД (1,2,3), которое мы не так давно рассматривали, Польша – это центральное направление Восточного фланга НАТО.

С военной точки зрения территория Польши представляет собой равнину, крайне удобную для развёртывания и продвижения войск. Страна практически не имеет естественных рубежей обороны, за исключением цепи Карпат на юге и рек Варта, Нарев, Висла и Сан, пересекающих страну с севера на юг. Главной водной артерией страны является Висла, разделяющая её примерно пополам.

В настоящее время Варшава играет роль центра военной силы в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, она выполняет роль «прокладки» между США и ЕС на фоне разногласий Нового и Старого света. Страна делает огромные инвестиции в оборону и планирует в ближайшем будущем создать вооруженные силы численностью до 300 тыс. чел, хорошо обученный резерв и силы территориальной обороны.

Кроме того, при помощи Запада Варшава реализует масштабную программу по оборудованию будущего театра военных действий. В частности, ремонтируются рокадные дороги и аэродромы для быстрой переброски крупных воинских контингентов из Германии и других стран НАТО в приграничные с Беларусью районы Польши. Модернизируется портовая инфраструктура.

Так, в порт Гданьска прибыло ключевое оборудование для Baltic Hub – одного из крупнейших логистических центров в регионе Балтийского моря. Прибывшие четыре тяжелые причальные краны (всего их будет семь) увеличат перегрузочную мощность Балтийского узла на 1,5 млн. TEU (прим. – усл. ед. типа контейнера). Это не только повысит эффективность обработки грузов, но и укрепит стратегическую роль Гданьска как ключевого логистического узла.

Более того, выявлены ряд признаков заблаговременной подготовки территории Польши к агрессии, которые проявились за последнее время:

перемещение складов с танковыми и артиллерийскими боеприпасами к границе Беларуси и России, создание баз тылового обеспечения;

строительство ремонтно-производственной базы (заводов по производству/ремонту тяжелой техники и боеприпасов) по всей территории Польши;

ускоренная реализация многомиллиардных контрактов с США и Южной Кореей;

размещение на границе с Беларусью дополнительного контингента до 17 тыс. военнослужащих под видом участия в операциях «Безопасное Подлясье» и «Восточная заря»;

перебазирование армейской авиации и частей воздушно-десантных войск к белорусским границам;

размещение в районе Познани первого на территории Польши американского гарнизона, под чьим руководством идёт подготовка экстремистских и радикальных групп.

Также, Польша приступила к созданию системы физических барьеров, предназначенных для затруднения и контроля передвижения т.н. «Восточный щит».

Между тем, только наличие и перемещение польских мундиров вдоль границы с Беларусью уже можно расценивать подготовкой к вооружённой агрессии.

Таким образом, проведя сравнительный анализ направлений вероятного сосредоточения основных усилий альянса, можно сделать вывод, что центральное является приоритетным для развязывания агрессии против Беларуси. Вместе с тем, о сроках нападения можно будет говорить, когда поляки завершат оперативное оборудование своей территории.

По этому поводу веско выразился Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Вроде затишье. … Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше – русского. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации».

Николай Крылов