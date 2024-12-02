NASA обнаружило секретную военную базу США в арктических льдах

Исследователи NASA обнаружили секретную военную базу, расположенную на глубине 30 метров под арктическими льдами. Целый подземный город с сетью тоннелей был заброшен более 50 лет назад, об этом рассказали на сайте NASA Earth Observatory.

В апреле 2024 года самолет с ученым NASA Чадом Грином и командой инженеров проводил исследование в северной Гренландии в 240 километрах от космической базы Питуффик. Специальными радарами они "прощупывали" толщу ледяного щита.

В ходе проведения работ специалисты нашли остатки "Лагеря века" – военной базы Соединенных Штатов, которую начали строить в конце 1950-х годов в рамках арктического проекта "Ледяной червь". Подземный военный город представлял собой целую сеть тоннелей, питающихся от атомного реактора. Ученые выяснили, что секретная военная база под толщей льдов должна была выдержать даже ядерный удар.