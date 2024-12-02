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Военное обозрение

«Истребители прикрытия могут разобраться с российскими ракетами»: бомбардировщики B-52 участвовали в учениях в Финляндии

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Источник изображения: topwar.ru

Стали известны подробности перелёта американских стратегических бомбардировщиков B-52 из Британии в Финляндию, где они 25 ноября имитировали бомбометание и отстрел ракет по условному противнику в рамках учений Apex Jet.

B-52 находились в воздухе в сопровождении финских истребителей F/A-18 Hornet и шведских Gripen.

Миссия подчеркнула растущую роль Финляндии в альянсе и стала еще одной важной вехой в укреплении коллективной обороны НАТО

- заявили в ВВС США, не раскрыв подробностей, в частности, о присутствии в воздухе российских истребителей.

При этом, как указывается в издании Reuters, под Калининградом российские самолёты Су-27 «перехватили» бомбардировщики, пребывавшие в международном воздушном пространстве.

Как отмечается, по словам источника из Пентагона, в отличие от прошлых «рискованных действий ВКС РФ», два Су-27, при выполнении манёвра сопровождения вели себя «безопасным и профессиональным образом». Поэтому экипажи Stratofortress продолжили движение по курсу.

Как указывается в финском издании Iltalehti, в случае нападения России на страну, ключевую роль в обороне НАТО должно сыграть уничтожение пусковых платформ и авиабаз в глубине её территории:

Учебная миссия ВВС США передала стратегическое послание Кремлю. B-52 могут стрелять своими ракетами по целям на расстоянии сотен км. Прикрывающие их Hornet и Gripen разобрались бы с российскими ракетами, выпущенными в сторону бомбардировщика.
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Россия
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Финляндия
Продукция
B-52
F-18
Gripen NG
Су-27
Проекты
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Военные учения
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