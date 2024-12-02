«Позволит опередить США»: Китай создаст спутниковую навигационную систему нового поколения

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КНР объявила о планах по развитию национальной навигационной спутниковой системы BeiDou, целью которого является вывод на орбиту аппаратов нового поколения, призванных значительно улучшить работу сети.

Технологические исследования в рамках реализации этой программы ожидается завершить в следующем году. Через два года три испытательных спутника должны быть запущены в космос, а полноценные аппараты предполагается начать разворачивать в 2029 году и выводить их на геостационарную, среднюю и низкую околоземные орбиты вплоть до 2036 года.

Китайские СМИ сообщают, что новая система будет характеризоваться чрезвычайно точными услугами PNT (позиционирование, навигация, время) от метра до дециметра. Она сможет поддерживать множество пользовательских терминалов от поверхности Земли до глубокого космоса.

В настоящее время BeiDou состоит из более чем 30 спутников. Первые из них были запущены в 2000 году. Лишь в 2018 году система начала предоставлять глобальные услуги и стала серьезным конкурентом американской GPS и европейской Galileo.

Россия также имеет собственную сеть спутников ГЛОНАСС. В 2022 году было подписано соглашение об обеспечении её взаимодополняемости с BeiDou, в соответствии с которым стороны обязались обеспечить взаимозаменяемость навигационных сигналов, что позволит повысить точность, надежность и стабильность предоставляемых услуг. Подчеркивалось, что это крайне важно в случае нарушения функционирования одной из систем (в том числе во время конфликта).

Создание Beidou следующего поколения позволит Китаю значительно опередить США и другие страны с точки зрения возможностей PNT, обеспечивая, среди прочего, улучшенные военные возможности

- отмечается в западной прессе.

Ряд экспертов утверждают, что китайская сеть уже функционирует лучше, чем GPS, особенно в таких областях, как двусторонняя связь и точность. США также работают над модернизацией своей системы, но этот процесс сталкивается с нарастающими задержками и техническими проблемами.