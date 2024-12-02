Немецкий журнал сообщил о якобы передаче Ирану первых российских истребителей Су-35СЭ

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Иран получил первые российские истребители Су-35СЭ, передача самолетов якобы прошла еще 18 ноября. С таким утверждением выступил журнал Flug Revue, пишущий на аэрокосмические темы.

По данным немецкого издания, Россия якобы передала Ирану два первых истребителя Су-35СЭ, изготовленных на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Передача прошла 18 ноября на территории авиазавода, после чего их разобрали и с помощью Ан-124 доставили в аэропорт Мехрабад в Тегеране, откуда истребители были направлены на 3-ю тактическую авиабазу ВВС Ирана в Хамадане и там собраны.

Flug Revue утверждает, что изначально Иран намеревался закупить у России 25 истребителей Су-35СЭ, но затем заказ был увеличен до 50 машин, которыми иранцы намерены заменить старые F-14 и F-4E на 8-й тактической авиабазе ВВС Ирана в Исфахане и Хамадане.

Как пишет российский ТГ-канал ImpNavigator, слухи о том, что Иран якобы получил новые истребители Су-35СЭ на российских ресурсах ходят весьма активно, но официального подтверждения этому нет ни со стороны России, ни со стороны Ирана. Поэтому будем ждать появления первых снимков уже «иранских» самолетов.

О том, что Иран планировал закупить российские истребители, говорилось уже давно, были слухи, что рассматривались варианты поставок Су-30М, но в итоге остановились на Су-35С. Если сделка все-таки была заключена, то официально о ней не сообщалось.