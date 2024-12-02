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Интерфакс-АВН

Белый дом заявил о непричастности США к событиям в Сирии

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Вашингтон. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты никак не связаны с нынешними событиями в Сирии и выступают за деэскалацию ситуации, заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт.

"Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к наступлению, которое возглавляет "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая структура - ИФ), признанная террористической организацией", - говорится в заявлении Саветта, распространенном Белым домом.

Он добавил, что Вашингтон "вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданского населения и групп меньшинств".

Чиновник сказал, что США "внимательно следят за ситуацией в Сирии и в течение последних 48 часов поддерживали контакты со столицами стран региона".

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит "в полной мере защищать американский персонал и военные позиции США, которые по-прежнему необходимы для обеспечения того, чтобы ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) никогда больше не смогло возродиться в Сирии".

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Страны
Россия
Сирия
США
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