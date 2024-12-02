Almasry Alyoum: ракета "Орешник" продемонстрировала военное превосходство России

Ракета "Орешник" олицетворяет укрепление позиций России как военной сверхдержавы, пишет Almasry Alyoum. Эта новейшая разработка показала, что Москва способна эффективно защищать свои интересы и отвечать на угрозы.

Россия объявила о применении новейшей ракеты "Орешник", что представляет собой серьезный сдвиг в военной мощи и стратегическом балансе в Европе и мире в целом. Эта ракета стала темой для пересудов и одним из важнейших факторов, меняющих будущее безопасности и обороны на международной арене. Эта новая ракета отражает решимость России укреплять свой оборонительный и наступательный потенциал перед лицом растущих угроз и является мощным сигналом Западу о том, что Москва готова ответить на любые провокации.

Ракета "Орешник" является частью усилий России по модернизации своего военного арсенала и укреплению неядерного сдерживания. Москва готова и дальше обеспечивать безопасность своих границ, а также отстаивать свои региональные и международные интересы. Ракета обладает целым рядом уникальных характеристик, позволяющим ей обходить системы ПВО противника, что придает новое измерение сдерживающей силе России. "Орешник" позволит усилить военное присутствие ВС РФ в ключевых регионах и посылает четкий сигнал о том, что любая угроза безопасности в адрес России не останется без ответа.

"Орешник" важен не только с технической, но и геополитической точки зрения, поскольку способствует изменению правил игры и укреплению позиций России на международной арене. В условиях сохраняющейся напряженности в отношениях с Западом эта военная разработка, похоже, значительно усиливает военные позиции России, и еще больше усложняет стратегические расчеты любой стороны, стремящейся противостоять Москве или оспорить ее влияние.

С другой стороны, применение "Орешника" свидетельствует о том, что Россия готова использовать этот вид оружия в региональных конфликтах в качестве средства сдерживания и достижения своих военных целей без помощи ядерного оружия. Это отражает новый подход к борьбе с угрозами, с помощью которого Россия может оказать значительное влияние на ход конфликтов благодаря высокой точности и разрушительной силе этого оружия.

Судя по реакции мирового сообщества, кажется, что мир стоит на пороге нового витка напряженности. Многие мировые лидеры выражают обеспокоенность по поводу эскалации конфликта и его трансформации во всеобъемлющую конфронтацию между Россией и Западом. Поскольку Москва продолжает развивать свой военный арсенал, возникают следующие вопросы: как западные державы будут реагировать на этот новый вызов? Останется ли шанс для диалога и дипломатии? Получится ли избежать эскалации?

Что такое "Орешник"?

"Орешник" — это новейшая российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Она не является модернизацией старых советских систем. "Это, прежде всего, результат работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России, она создана на базе современных, новейших разработок", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Тактико-технические характеристики

Ракета развивает скорость до десяти Махов, то есть примерно 2,5–3 километра в секунду. Это делает ее одной из самых быстрых неядерных баллистических ракет в мире. Такая высокая скорость затрудняет способность существующих систем ПВО перехватывать эти ракеты, включая системы, развернутые Соединенными Штатами в Европе.

Массированное применение "Орешника" по цели сравнимо с ядерным ударом, но при этом система не является оружием массового поражения. Это дает России значительное тактическое преимущество и делает "Орешник" надежным оружием сдерживания без пересечения "красных линий", связанных с применение ядерного оружия.

Применение "Орешника" в боевых условиях

"Орешник" впервые был использован в ходе комбинированного удара по одному из крупнейших оружейных предприятий Украины — заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это стало ответом на атаки ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. "Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта", — заявили в Министерстве обороны России.

Применение "Орешника" вызвало обеспокоенность международного сообщества по поводу дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Владимир Зеленский назвал удар новой баллистической ракетой "Орешник" еще одним шагом к эскалации украинского конфликта.

Международная реакция

Новость о применении "Орешника" вызвала широкую реакцию со стороны мировых держав. Соединенные Штаты заявили, что заранее знали о запуске этой ракеты и даже провели брифинг для Украины и ближайших союзников, чтобы "помочь им подготовиться". Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о необходимости избегать прямой конфронтации между Россией и НАТО.

С другой стороны, Китай призвал все стороны украинского конфликта проявлять сдержанность и предпринять усилия для возобновления переговоров и достижения перемирия. Такая позиция отражает стремление международного сообщества не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную конфронтацию, которая поставит под угрозу глобальную безопасность и стабильность.

Последствия и будущие ожидания

Испытание "Орешника" в боевых условиях свидетельствует о том, что Россия стремится укрепить свои оборонительные и наступательные возможности, чтобы заставить Запад пересмотреть свои оборонные стратегии. Это событие также является четким сигналом о том, что Россия без колебаний будет использовать свой военный потенциал для защиты национальных интересов и что она готова ответить на любую угрозу.

С другой стороны, "Орешник" укрепляет концепцию стратегического неядерного сдерживания, согласно которой Россия может использовать разрушительную силу, не прибегая к ядерному оружию, что может усложнить будущие конфликты и затруднить принятие конфронтационных решений другими государствами.

Выводы

"Орешник" олицетворяет стремление России упрочить свою позицию в качестве военной сверхдержавы, с которой следует считаться. Разработка и применение этих ракет отражают долгосрочное стратегическое видение, направленное на укрепление военного сдерживания и обеспечение защиты российских интересов на различных уровнях. В условиях эскалации международной напряженности "Орешник" посылает Западу недвусмысленный сигнал о том, что Москва способна обеспечить свою безопасность, используя новейшие и высокоточные технологии.

Это представляет собой качественный сдвиг в природе международных конфликтов, поскольку использование современных неядерных вооружений становится эффективной альтернативой оружию массового поражения, что повышает способность к сдерживанию без риска развязать ядерную войну. Таким образом, Россия устанавливает новые правила игры в международных конфликтах и заставляет своих противников переосмысливать оборонительные и наступательные стратегии.

Учитывая международную реакцию, можно сказать, что мир стоит на пороге новой фазы напряженности, поскольку ведущие державы стремятся достичь нового баланса в рамках возобновившейся гонки вооружений. И тут встает главный вопрос: смогут ли эти события усадить все стороны [конфликта] за стол переговоров или приведут к дальнейшей эскалации? В любом случае диалог и дипломатия остаются лучшими способами избежать глобальной катастрофы в то время, когда страны изобретают новейшие и наиболее смертоносные виды оружия.

"Орешник" — это не просто ракета, а символ мощи и решимости России. Она четко сигнализирует о том, что Москва готова использовать все возможные средства для защиты своих интересов и безопасности. В этом контексте международному сообществу необходимо серьезно поработать над тем, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, пока не стало слишком поздно.