Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)

Созданный в 1970-е годы танк «Абрамс» по-прежнему составляет основу бронетанковых войск США. За те годы, что прошли с момента принятия М1 на вооружение, его неоднократно модернизировали. В других странах мира танкостроение тоже не стоит на месте, свои танковые войска продолжает совершенствовать и Россия, отмечает автор статьи в TNI. Ее очередной грозной боевой машиной стал Т-90.

Дейв Маджумдар

В танковом сражении преимущества М1 заключаются в его современной системе приборов обнаружения и управления огнем, в постоянной совершенствуемой броне из сплава обедненного урана и в ударной силе бронебойных оперенных подкалиберных снарядов M829 с отделяющимся поддоном. Производство новейших и намного более совершенных снарядов M829E4 началось в июле текущего года (Речь о 2017 годе. — Прим. ИноСМИ.). Эта последняя версия M829, которому ставится в заслугу та легкость, с которой сухопутные войска США уничтожали иракские танки в ходе первой войны в Персидском заливе, существенно повысила поражающее действие 120-миллиметровой пушки «Абрамса» М256.

Созданный в 1970-е годы основной боевой танк «Абрамс» составляет основу бронетанковых войск США вот уже 35 лет. За те годы, что прошли с момента принятия М1 на вооружение, танк неоднократно модернизировали. Среди прочего, он получил новую 120-миллиметровую пушку взамен старого орудия калибра 105 миллиметров, и плюс к этому постоянно совершенствуется его броневая защита. Внутри этот танк изменился до неузнаваемости, поскольку последние машины в модификации M1A2 SEP v.2 являются полностью цифровыми и подключены к единой сети. В сухопутных войсках США также планируют со временем разработать новый вариант M1A3, который будет намного совершеннее почтенной старой машины, и уменьшить ее постоянно увеличивающийся вес, что станет следствием многочисленных модернизаций.

Между тем в других странах мира танкостроение тоже не стоит на месте. Советского Союза давно уже нет, как нет и угрозы массированного наступления Красной армии через Фульдский коридор в Германии, но Россия продолжает совершенствовать свои танковые войска. Ее очередной грозной боевой машиной стал основной боевой танк Т-90. Тем не менее танки сегодня не являются для большинства западных стран тем приоритетом, каким они были прежде.

Т-90 — это новая разработка на основе танка Т-72, на котором остановило свой выбор российское правительство после того, как более продвинутый Т-80 ужасно показал себя во время чеченских войн. Т-90 — это по сути дела Т-72, но оснащенный более совершенными системами, которые устанавливались на Т-80У, за исключением его газотурбинного двигателя, доставившего танкистам массу неприятностей. В самой распространенной версии Т-90 используется дизельный двигатель мощностью 1 000 л. с., дающий далеко не идеальную удельную мощность на единицу веса. У Т-90 новая многослойная броня, комплекс активной защиты и комплект радиоэлектронного подавления. На танке оставили стандартную 125-миллиметровую пушку. В целом это весьма грозная машина, существенно превосходящая все предыдущие российские танки.

Если сравнивать его с M1A2, то у американского танка более совершенная конструкция. Но он намного дороже. В американской танковой доктрине главный принцип состоит в том, чтобы первым увидеть противника и первым сделать выстрел, который обеспечит победу. Этот принцип стал результатом многолетнего анализа. «Абрамс» создавался на базе этой концепции.

В танковом сражении преимущества М1 заключаются в его современной системе приборов обнаружения и управления огнем, в постоянной совершенствуемой броне из сплава обедненного урана и в ударной силе бронебойных оперенных подкалиберных снарядов M829 с отделяющимся поддоном. Производство новейших и намного более совершенных снарядов M829E4 началось в июле текущего года. Эта последняя версия M829 (которому ставится в заслугу та легкость, с которой сухопутные войска США уничтожали иракские танки в ходе первой войны в Персидском заливе) существенно повысила поражающее действие 120-миллиметровой пушки «Абрамса» М256.

M1A2 SEP v.2 постоянно модернизируется, и в процессе исследований и разработок основное внимание уделяется сетевым технологиям, мобильности и защите, о чем говорится в бюджетной заявке сухопутных войск на 2016 финансовый год.

Между тем полномасштабная разработка М1А3 может начаться через несколько лет, и в этом танке будут усовершенствованы почти все характеристики «Абрамса». Новая версия «Абрамса» должна быть гораздо легче и мобильнее, а ее броневая защита при этом будет усилена. Кроме того, в новом танке будут гораздо более совершенные компьютерные системы и датчики.

Следует отметить, что замена и даже разработка нового варианта М1А3 не относится к высшим приоритетам сухопутных войск. После вывода американских войск из Ирака и Афганистана в сухопутных войсках проводятся сокращения, а поскольку главное внимание сегодня уделяется тихоокеанскому театру войны, этот вид вооруженных сил всячески старается отыскать для себя новую нишу. Несмотря на боевые действия России на Украине, никто всерьез не думает о том, что Соединенные Штаты в обозримом будущем будут участвовать в большой неядерной сухопутной войне. Таким образом, встретиться с танком типа Т-90 американские войска могут лишь в ходе какой-нибудь гибридной войны, и в этом случае они найдут эффективные и низкозатратные способы для борьбы с изолированными очагами сопротивления танков противника.