Российский танк Т-95 мог бы стать легендой. Так что случилось? (The National Interest, США)

Он мог бы стать кошмаром для НАТО

В конце холодной войны Советский Союз разработал реальный экспериментальный образец «супертанка» Т-95, который в случае принятия на вооружение превзошел бы все современные танки НАТО. «Танк — мечта танкиста», как называет его автор статьи. Если бы Т-95 поступил в серийное производство, он стал бы грозным «противником», считает он.

Т-95 - это мечта танкиста: высокомобильный, хорошо бронированный, обладающий с огневой мощью - огромной огневой мощью. Оснащенный 152-миллиметровой основной пушкой, Т-95 превосходил бы любой другой танк, который встал бы на его пути.

Для сравнения, на всех американских танках M1 "Абрамс" (M1 Abrams) и их модификациях, на всех немецких танках "Леопард 2" (Leopard 2) и практически на всех других танках, исеющихся в арсеналах НАТО, а также на японских основных боевых танках "Тип 90" (Type 90) и на южнокорейском основном боевом танке K1A1 в качестве основного орудия установлены 120-миллиметровые пушки L/44 и их модификации L/55, производимые немецким концерном "Райнметалл" (Rheinmetall).

С боеприпасами 152-миллиметрового калибра можно было бы не только значительно увеличить дальность действия орудия, но и теоретически обеспечить большую гибкость применения боеприпасов и простоту транспортировки. 152 миллиметра - это обычный артиллерийский калибр, и, используя такой же диаметр ствола, танк Т-95, наряду с танковыми боеприпасами, потенциально мог бы вести огонь артиллерийскими снарядами.

Помимо огромной основной пушки, отправным пунктом в разработке советского/российского танка Т-95 была башня. И если почти все советские/российские танки "прижаты" к земле за счет низкого корпуса и приземистой компактной башни, используемых для снижения их силуэта, про танк Т-95 этого сказать нельзя. В отличие от них, Т-95 имеет относительно высокую башню, что отчасти связано с необходимостью размещения массивной основной пушки.

Скрытый корпус

Одним из преимуществ более высокой башни является возможность использования полузакрытой позиции танка ("танк в окопе"), при которой во фронтальной зоне видимости находятся только лобовая часть башни танка и ствол для ведения огня. Большинство танков НАТО, и в частности M1 "Абрамс", способны использовать более выгодное полузакрытое положение, при этом их более уязвимый корпус и днище корпуса находятся вне зоны видимости и защищены.

С другой стороны, советские/российские танки не могут эффективно использовать полузакрытое положение из-за своей более низкой башни, которая уменьшает угол, на который они могут поднять или (в полузакрытом положении) опустить ствол основного орудия. Хотя по этой причине советские танки в оборонительной позиции были бы в невыгодном положении, военные стратеги сочли этот недостаток приемлемым, предусматривая ситуации, в которых советские танкисты будут участвовать в маневренных, динамичных боях на равнинной местности, где оборонительные позиции будут использоваться не столь часто.

С танком Т-95 задумано иначе. Его башня в принципе лишь немного выступает над корпусом, что обеспечивает оптимальные углы склонения и возвышения ствола основного орудия. К тому же, это важно в сценариях с позициями вне зоны поражения или загоризонтальной дальности, где цели находятся вне зоны видимости (и вновь следует напомнить о гибкости применения боеприпасов за счет использования артиллерийских снарядов). Важно это и в сценариях с ведением боевых действий в населенных пунктах, когда возникла бы необходимость вести огонь в вертикальном направлении - в сторону позиций противника, расположенных на крышах или верхних этажах зданий.

Высокая скорость

На танке Т-95 предположительно планировали использовать более раннюю модель дизельного двигателя, установленного на танке Т-14 "Армата", что позволило бы обеспечить мощность в диапазоне 1500 лошадиных сил - что тоже является новшеством по сравнению с типичной советско/российской моделью танка, которая обычно отличается недостаточной мощностью.

Необходимость высокой выходной мощности, наравне с мощностью большинства основных боевых танков третьего поколения, объясняется собственной большой массой Т-95, которая находится в диапазоне 55 и более тонн, что также отличает его от традиционной конструкции российского танка, в которой предпочтение отдается более легкой и удобной броне.

Конкретная информация о броневой защите носит гипотетический характер, но на Т-95, скорее всего, планировали установить динамическую противокумулятивную броневую защиту и навесную динамическую защиту.

На свалку истории

Хотя было построено всего несколько прототипов, некоторые конструктивные особенности, включая мощный двигатель, увеличенные углы склонения и возвышения ствола основного орудия, в конечном итоге были использованы в российском перспективном основном боевом танке Т-14 "Армата".

Если бы Т-95 поступил в серийное производство, он стал бы грозным "противником".