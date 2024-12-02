Войти
Интерфакс-АВН

Самолеты НАТО вернулись на авиабазу в Эстонии после длительного перерыва

422
0
0
F-35A
Посадка на эстонской авиабазе Эмари одного из двух прибывших с кратковременным демонстративным развертыванием истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 34-й истребительной эскадрильи 388-го истребительного крыла ВВС США (номер ВВС США 14-5094, серийный номер AF-95). 25.04.2017.
Источник изображения: Сийм Лыви / ERR

Таллин. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) после длительного перерыва вернулись самолеты миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

"Эмари снова в хорошей боевой форме после девятимесячного перерыва из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Сейчас ремонт завершен, и я очень рад, что миссия по патрулированию воздушного пространства возвращается сюда с самыми современными истребителями в мире F-35 королевских военно-воздушных сил Нидерландов", - сказал в субботу министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur) Эстонскому телевидению.

Нидерландцы заступят на дежурство на четыре месяца, после чего миссию продолжат представители другой страны НАТО.

На время ремонта ВПП самолеты НАТО, охраняющие воздушное пространство Балтии, были дислоцированы на авиабазу Лиелварде в Латвии.

2 декабря в Эстонию прибудет министр обороны Нидерландов, чтобы обсудить дальнейшие действия двух стран в области обороны, сообщил Певкур.

Авиабазу Эмари в субботу покинули испанские военнослужащие противовоздушной обороны со своей зенитной системой среднего радиуса действия NASAMS, помогавшие охране балтийского неба во время отсутствия самолетов. Они также обучали эстонских военных эксплуатации систем ПВО среднего радиуса действия, которые поступят в Эстонию в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Нидерланды
Эстония
Продукция
F-35
NASAMS
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:50
  • 6115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы
  • 02.12 12:13
  • 45
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.12 07:37
  • 1
«Роскосмос» заявил о конкурентоспособности ни разу не летавшей российской ракеты
  • 02.12 07:14
  • 0
Ответ на "Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско"
  • 02.12 06:01
  • 0
Ответ на "В СВР сообщили о планах Запада ввести на Украину 100 тыс. миротворцев"
  • 02.12 05:09
  • 0
Ответ на "Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)"
  • 02.12 02:11
  • 4
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 02.12 01:35
  • 1
Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)
  • 02.12 01:26
  • 8247
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.12 15:02
  • 1372
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 15:57
  • 2755
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.11 14:43
  • 1
РФ не будет запускать военные космические аппараты с Байконура в 2025 году
  • 30.11 03:58
  • 1
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"