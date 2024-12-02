Японские истребители поднимались в воздух для сопровождения группы военных самолетов Китая и России

Токио. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Японские истребители в субботу вылетали для слежения за китайскими и российскими военными самолетами, выполнявшими полеты над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщил Объединенный комитет начальников штабов.

По данным ведомства, были зафиксированы полеты двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Японского в Восточно-Китайское море через Цусимский пролив. Затем китайские и российские самолеты совершили пролет к югу от японского острова Окинава в сторону Тихого океана. По данным Сил самообороны Японии, с китайской стороны было задействовано два китайских бомбардировщика H-6, а также группа истребителей и заправщик.

Ранее в субботу министерство обороны КНР сообщило, что "30 ноября военно-воздушные силы Китая и России завершили второй этап девятого совместного стратегического патрулирования в воздушном пространстве западной части Тихого океана".

Минобороны РФ, со своей стороны, сообщило, что российские и китайские самолеты выполнили совместное патрулирование над водами Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана, авиация РФ выполнила взлет и посадку с аэродрома в Китае. "Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", - говорилось в сообщении.

По информации министерства, в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае.

По данным российского военного ведомства, истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.

Накануне военные самолеты КНР и РФ провели над Японским морем совместное воздушное патрулирование - девятое с 2019 года.