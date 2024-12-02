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Ростех

Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы

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Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы.
Источник изображения: rostec.ru

Испытатели с новейшими парашютными системами «Тандем-400» покинули воздушное судно с высоты 10 120 м

Ростех организовал уникальное десантирование с новейшими парашютными системами «Тандем-400», установив сразу несколько рекордов. Впервые в мире три пары парашютистов покинули воздушное судно из стратосферы — с высоты 10 120 м. Особенность прыжка еще и в том, что раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета — на 10 000 м. Десантирование совершили парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ. Достижение зафиксировано в Книге рекордов России.

Парашютисты десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч. Температура за бортом составляла −57 °С. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат.

Рекордный прыжок выполнили три пары парашютистов-испытателей ГЛИЦ МО РФ: Андрей Топорков — Андрей Морозов, Максим Ситайло — Юрий Колосков, а также Юрий Миронов, в паре с которым прыгнул ведущий «Военной приемки» телеканала «Звезда» Алексей Егоров.



«Это десантирование — часть работ по расширению диапазона применения парашютной системы „Тандем-400“ в рамках заложенных тактико-технических характеристик. То, что сегодня считается рекордом, после проведенных испытаний станет нормой для этого изделия. Безусловно, прыжки из стратосферы относятся к категории экстремальных, требуют специального оборудования, в том числе кислородного. Но особенность „Тандема-400“ в том, что система позволяет десантировать в паре с инструктором неподготовленного человека. Например, врача, кинолога или другого профильного специалиста. Парашютная система, разработанная специалистами Ростеха, закрывает все потребности, которые на данный момент стоят перед специалистами поисково-спасательных групп и групп специального назначения», — рассказал начальник отделения, старший парашютист-испытатель 929 ГЛИЦ МО РФ Андрей Топорков.

Двухместная парашютная система специального назначения «Тандем-400» разработана парашютным заводом Госкорпорации Ростех. Она предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков, выполняемых парашютистом с пассажиром, со снаряжением и грузом при полетной массе до 225 кг. Система допускает совместное применение с кислородным оборудованием для совершения высотных прыжков, системами крепления грузов и дополнительными грузовыми контейнерами.

«Чем дальше мы развиваем характеристики наших парашютных систем — грузоподъемность, высоты десантирования, аэродинамическое качество, тем больше задач могут выполнить наши военнослужащие. Прыжки с высоты 10 км имеют серьезную практическую значимость. Во-первых, такое десантирование позволяет преодолеть максимально большое расстояние. Если нам необходимо, допустим, доставить специалистов на расстояние порядка 20-30 км, то с высоты 4 км и ниже сделать это практически невозможно. Во-вторых, высотное десантирование обеспечивает малозаметность, в том числе для средств противовоздушной обороны. С „Тандемом-400“ все эти задачи можно решить», — прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

О том, как готовился этот уникальный прыжок, как проходило десантирование и как производят современные парашютные системы, смотрите в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» в воскресенье, 1 декабря.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-72
Компании
ГЛИЦ
Минoбороны РФ
Ростех
1 комментарий
№1
02.12.2024 13:27
Всегда нравился старенький атмосферный фильм  "Зона высадки". ))
Но там как то помягче приземляются))
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