Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии.

Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль.

В субботу командование сирийской армии подтвердило информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо во главе с исламистской организацией "Хайят Тахрир аш-Шам*" (прежнее название – "Джебхат ан-Нусра*"). Боевики нападали большими силами и с разных направлений. В результате потерян контроль над той частью, откуда правительственные войска восемь лет назад вытеснили повстанцев при поддержке России и Ирана.

По данным канала Al Mayadeen, в ночь на субботу террористы заняли более чем 40% западных районов Алеппо. С субботу появились сообщения об их нахождении в центре города. Кроме того, повстанцами захвачен город Мараат-эн-Нуман в провинции Идлиб, которая тоже находится под их контролем. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление армии, боевики пока не могут закрепиться в городе из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.

При отражении атак в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих. Войска готовятся к контрнаступлению. Им удалось провести передислокацию и сохранить жизни многих мирных жителей и солдат. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с сирийским коллегой обвинил США и Израиль в причастности к нападению боевиков.

Ранее на этой неделе группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам", нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. В течение четырех лет этот район оставался относительно спокойным благодаря договоренностям между Россией и Турцией – линия фронта была в значительной степени заморожена с 2020 года. Боевые действия возобновились недалеко от турецкой границы. Наступление боевиков произошло с удерживаемых ими районов северо-западной Сирии. Обострение совпало с событиями в Ливане, где в среду вступило в силу перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой "Хезболла".

Отражать нападение террористов помогает российская авиация, которая уже уничтожила сотни боевиков. Об этом сообщал на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк. Удары наносятся также по пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков в пригороде Алеппо. По данным западных СМИ, Россия обещала оказать Дамаску дополнительную военную помощь, которая начнет поступать в ближайшие 72 часа.

Кремль назвал атаку на Алеппо посягательством на суверенитет Сирии. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва выступает за то, "чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок".

В экспертной среде подчеркивают, что события в Алеппо не стали неожиданными: в последние годы национальная армия не проводила должных реформ, в то время как боевики организовывали регулярные военные учения и получали поддержку в том числе со стороны Украины.

"Сирийское правительство демонстрирует полную неспособность проводить реформы и находить необходимые решения. Это касается всех сфер, в том числе армии. С 2020 года не было сделано ничего, чтобы вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) улучшили свое положение, они находятся в ситуации полураспада", – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

Обострение последних дней связано также с массированными ударами Израиля по целям в Ливане и Сирии – мишенями израильтян становились самые боеспособные проиранские силы, которым приходилось передислоцироваться, в том числе из Алеппо. "Это еще сильнее ослабило сирийскую группировку сил в Алеппо. Она в основном состоит из проиранских формирований. Остававшиеся в городе части были фактически недееспособными, они сбежали со своих позиций при первом же нажиме", – добавил эксперт.

Семенов считает, что говорить о полном падении Алеппо пока не приходится. До начала войны в 2010 году этот город был самым большим в стране. "Если правительству страны удастся перебросить в Алеппо часть боеспособных сил, то некоторые районы останутся под их контролем, но основная часть города уже перешла противникам президента страны Башара Асада.

Вопрос лишь в том, насколько они сами ожидали такого прорыва и смогут ли установить контроль над Алеппо, для них самих эта ситуация во многом неожиданная и управлять таким большим городом не так-то просто",

– пояснил собеседник.

Террористические группировки, включая "Хайят Тахрир аш-Шам, которые участвуют в захвате Алеппо, создали в Идлибе регулярную армию. Она ведет войну современными методами, активно применяя дроны и тактику наступления малыми мобильными группами. "Всего создано около 30 бригад боеспособных сил с единой командной структурой. Они не только проводили военные учения, но и создали военную академию", – подчеркнул эксперт, добавив, что также изменился процесс пополнения боевых рядов, теперь двери открыты перед всеми желающими воевать, а не только идейными салафитами.

"Согласно картинке, которую мы сейчас видим из Алеппо, террористы одеты чуть ли не в украинскую военную форму. Действия боевиков носят очень организованный характер, это говорит о том, что с ними работали украинские военные инструкторы",

– отмечает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока.

Спикер напомнил, что летом этого года газета The Washington Post, а также другие американские и турецкие СМИ сообщали о переговорах в Идлибе украинской разведки и представителей "Хайят Тахрир аш-Шам". Целью переговоров были поставки украинцами беспилотников и обучение боевиков.

О влиянии украинских поставок вооружений на ситуацию в Алеппо также рассказал иранский эксперт Рухолла Модаббе. По его словам, "инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия", что свидетельствует о координации действий Украины с НАТО и США. Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем.

По мнению Тарасова, одним из главных факторов обострения обстановки в Сирии стало ослабление "Хезболлы" после войны с Израилем. Это создало вакуум, который решили заполнить джихадисты. "Тем более российский контингент в Сирии носит ограниченный характер – нет отдельных боевых частей, а есть только авиация. К тому

джихадисты уверены, что Россия увлечена событиями на Украине, поэтому перспектива создания так называемого второго фронта в Сирии имеет право на жизнь",

– полагает Тарасов.

По его словам, наступление на Алеппо было запланированной широкомасштабной операцией. "Это не стихийное явление. В последнее время Асад пошел на разные уступки Турции, чей президент Тайип Эрдоган под разными предлогами уклонился от личной встречи. Также свой интерес есть у Израиля, который хотел бы превратить Сирию во второй Ливан – провести военизацию конфликта с целью добиться фрагментации страны", – рассуждает эксперт.

Тарасов отметил, что Россия уже бомбит джихадистские группировки, но "я не исключаю вовлечения Ирана, который имеет сильные позиции в Сирии". "А это уже будут признаки более широкой эскалации, в том числе геополитического характера", – считает спикер.

Андрей Резчиков

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ