Минобороны РФ: стратегические бомбардировщики России и Китая при совместном патрулировании не нарушали воздушного пространства других стран

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что совместное патрулирование стратегических самолетов РФ и Китая носило плановый характер и не направлено против других государств.

"При выполнении полетного задания самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.

По данным министерства, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщиков Хун-6К осуществили патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана.

"По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации министерства, в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае.

По данным российского военного ведомства, истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.

"Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов", - сказали в министерстве. Там сообщили, что в ходе полета экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили в ночное время суток дозаправку топливом в воздухе.

29 ноября агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что военные засекли в зоне опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем шесть российских военных самолетов и пять китайских.

По данным Сеула, самолеты РФ и КНР вошли в зону без предупреждения, но не нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Южная Корея зафиксировала подлет самолетов еще до их входа в зону и подняла в воздух истребители для слежения.

Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО, заявил в июле 2019 года Сергей Кобылаш, в то время командующий дальней авиацией, ныне командующий Военно-воздушными силами, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ. "Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются РФ. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - сказал тогда Кобылаш.

Россия и Китай с 2019 года регулярно проводят совместное патрулирование стратегическими самолетами воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

25 июля Минобороны РФ сообщило, что российские и китайские стратегические бомбардировщики провели пятичасовое совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана.

Москва и Пекин регулярно проводят учения кораблей и совместное военно-морское патрулирование.