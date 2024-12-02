Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: стратегические бомбардировщики России и Китая при совместном патрулировании не нарушали воздушного пространства других стран

437
0
0
Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные заявили, что совместное патрулирование стратегических самолетов РФ и Китая носило плановый характер и не направлено против других государств.

"При выполнении полетного задания самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.

По данным министерства, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщиков Хун-6К осуществили патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана.

"По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации министерства, в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае.

По данным российского военного ведомства, истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.

"Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов", - сказали в министерстве. Там сообщили, что в ходе полета экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили в ночное время суток дозаправку топливом в воздухе.

29 ноября агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что военные засекли в зоне опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем шесть российских военных самолетов и пять китайских.

По данным Сеула, самолеты РФ и КНР вошли в зону без предупреждения, но не нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Южная Корея зафиксировала подлет самолетов еще до их входа в зону и подняла в воздух истребители для слежения.

Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО, заявил в июле 2019 года Сергей Кобылаш, в то время командующий дальней авиацией, ныне командующий Военно-воздушными силами, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ. "Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются РФ. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - сказал тогда Кобылаш.

Россия и Китай с 2019 года регулярно проводят совместное патрулирование стратегическими самолетами воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

25 июля Минобороны РФ сообщило, что российские и китайские стратегические бомбардировщики провели пятичасовое совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана.

Москва и Пекин регулярно проводят учения кораблей и совместное военно-морское патрулирование.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
МиГ-31
Су-30
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 13:56
  • 1
F-22 может сражаться только под кондиционером, а Су-57 не боится ни ветра, ни солнца? (Eastday.com, Китай)
  • 02.12 13:50
  • 6115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.12 13:27
  • 1
Парашютные системы Ростеха помогли установить абсолютный рекорд по тандемным прыжкам из стратосферы
  • 02.12 12:13
  • 45
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 02.12 07:37
  • 1
«Роскосмос» заявил о конкурентоспособности ни разу не летавшей российской ракеты
  • 02.12 07:14
  • 0
Ответ на "Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско"
  • 02.12 06:01
  • 0
Ответ на "В СВР сообщили о планах Запада ввести на Украину 100 тыс. миротворцев"
  • 02.12 05:09
  • 0
Ответ на "Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)"
  • 02.12 02:11
  • 4
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 02.12 01:35
  • 1
Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)
  • 02.12 01:26
  • 8247
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.12 15:02
  • 1372
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.11 15:57
  • 2755
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.11 14:43
  • 1
РФ не будет запускать военные космические аппараты с Байконура в 2025 году
  • 30.11 03:58
  • 1
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"