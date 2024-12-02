Минобороны РФ: стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями, западной частью Тихого океана

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские и китайские самолеты выполнили совместное патрулирование над водами Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана, авиация РФ выполнила взлет и посадку с аэродрома в Китае, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.

"Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов", - сказали в министерстве.