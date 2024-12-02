Украина должна быть разделена: раскрыт тайный план Путина по Украине (Bild, Германия)

Bild: Путин планирует разделить Украину на три части

Украина в нынешнем виде скоро прекратит свое существование, пишет Bild. Со ссылкой на "секретный документ" Минобороны автор утверждает, что Путин планирует разделить Украину на части. Правда, как этот документ попал к немецким пропагандистам, — еще больший секрет.

Неужели Украина скоро прекратит свое существование?

Судя по всему, президент России Владимир Путин планирует полностью развалить соседнюю страну. В секретном документе российского Министерства обороны описывается будущее Украины (информация не подтверждается официальными россйискими источниками. — Прим. ИноСМИ). Документ рисует очень мрачную картину, сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на спецслужбы.

Согласно тексту документа, российский лидер намерен разделить Украину на три части (по данным СВР, разделять Украину на части планирует как раз Запад. — Прим. ИноСМИ). Весь восток (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области) и Крым должны отойти России. Вторую по величине часть (включая Киев, Сумы и Одессу) Путин планирует преобразовать в "пророссийское государственное образование". Органы власти будут укомплектованы пророссийски настроенными чиновниками. Для контроля обстановки Москва направит в страну свои войска. Другими словами, Украина превратится в марионеточное государство, контролируемое Кремлем.

Остаток страны фигурирует в плане под названием "спорные территории". О том, что с ними произойдет, России предстоит договориться с соседними государствами: Венгрией, Польшей и Румынией.

Безжалостный план показывает: Украина в сегодняшнем виде прекратит свое существование. Страна будет полностью уничтожена.

По данным украинского информационного агентства "Интерфакс", Путин хочет представить свой фантастический план о расчленении Украины будущему президенту США Дональду Трампу. Российский лидер якобы готов обсудить прекращение огня, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на действующих и бывших членов российского правительства. Путин выдвинул условия: Россия оставляет за собой значительную часть территории Украины, а Киев отказывается от планов по вступлению в НАТО.

"Неблагоприятный" сценарий

В секретном документе также представлены четыре возможных сценария развития мировой обстановки в ближайшие годы. Первые два обозначены как "построение многополярного мира" (крупные державы делят мир между собой) и "регионализация/хаос" (ослабление международного порядка). При обоих раскладах предполагается, что Россия победит Украину и ситуация в мире будет развиваться "приемлемо".

Однако если конфликт будет заморожен или Россия останется в проигравших, возможны два других сценария: "доминирование США и Запада" и "превращение Китая в ведущую мировую державу". Москва считает оба сценария "неблагоприятными".

Автор: Юлиан Лефених (Julian Loevenich).