Опасности третьей ядерной эры (The Economist, Великобритания)

The Economist: ядерный потенциал США не готов к "новой эре"

В новой ядерной эре будет больше ядерного оружия и больше стран им обладающих, пишет The Economist. Новый президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, займет "ястребиную" позицию и начнет активно наращивать ядерный потенциал. Однако его ждут большие сложности.

Дональд Трамп должен решить, как конкурировать в новой гонке вооружений

С приближением 2025 года мир все больше продвигается к наступлению того, что многие называют третьей ядерной эрой. В ней, вероятно, будет больше ядерного оружия, больше стран, обладающих им, не будет ограничений на запасы такого вооружения, а государства не будут стесняться угрожать применить его.

Первая ядерная эра была достаточно устрашающей. Америка и Советский Союз противостояли друг другу, имея десятки тысяч боеголовок. Вторая эра, наступившая после окончания холодной войны, была более спокойной. Ядерные резервы резко сократились, хотя Индия, Пакистан и Северная Корея вступили в клуб "ядерных держав". Третья эра может напомнить новую холодную войну, только более хаотичную и с большим количеством потенциальных противников.

Начало спецоперации России на Украине и намеки Владимира Путина на потенциальную возможность применения ядерного оружия в ответ на западные угрозы стали вехой на пути к новой эре. Как и решение Си Цзиньпина расширить ядерный арсенал Китая, о котором Пентагон предупреждал с 2021 года.

Еще один важный момент, вероятно, настанет в 2025 году, когда Дональду Трампу придется решать, как ему на это реагировать. Срок действия СНВ-III, последнего заключенного договора о взаимном сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений США и России, истекает в феврале 2026-го. Должна ли Америка пытаться продлить его? Перспективы заключения нового соглашения по контролю над вооружениями невелики, учитывая, что Россия уже приостановила действие жизненно важных положений о проверке соблюдения СНВ-III. Что касается Китая, то он не связан подобными ограничениями и даже свернул тот небольшой диалог, который вел с Америкой по этому вопросу. Таким образом, впервые за последние десятилетия на ядерные запасы, вероятно, больше не будут накладываться формальные ограничения.

У американской оборонной промышленности мало свободных мощностей

Старая игра двух держав по сдерживанию сил друг друга превратится в более сложное трехстороннее противостояние, в котором Россия и Китай будут действовать все более и более тесно. Все может еще и усложниться, учитывая, что Северная Корея, обладающая ядерным оружием, и Иран, стоящий на пороге его приобретения, сближаются с Москвой и Пекином. Другие страны могут стремиться к созданию собственного ядерного оружия, если Америка при Трампе будет восприниматься как ненадежная держава-защитник. Саудовская Аравия заявила, что обзаведется ядерным оружием, если это сделает Иран. Южная Корея недавно обсуждала вопрос о создании собственных систем сдерживания. Украина предполагает, что может поступить так же, если не удастся присоединиться к НАТО.

Америка и Россия имеют более чем по пять тысяч боеголовок. Обе страны заявляют, что соблюдают установленные в СНВ-III ограничения на "стратегическое", или дальнобойное, ядерное оружие. Каждой разрешено развернуть 1550 стратегических боеголовок и 700 пусковых установок, таких как межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики. Остальные резервы, включая более мелкие "тактические" ядерные ракеты и вооружение на складах, не подлежат ограничениям. По прогнозам Пентагона, китайский арсенал, насчитывающий в настоящее время около 500 боеголовок, превысит тысячу к 2030 году и, возможно, полторы тысячи к 2035-му. Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея имеют гораздо меньшие запасы такого оружия.

Трамп, презирающий контроль над вооружениями и любящий свою "ядерную кнопку", вполне может стремиться к наращиванию американского ядерного потенциала. Первым шагом может стать "загрузка" ядерного оружия — то есть перемещение боеголовок из резерва в развернутые системы. Это потребует модификации бомбардировщиков, установки дополнительных боеголовок на МБР и распломбировки пусковых труб на подлодках типа "Огайо". Чиновники уже разрабатывают соответствующие планы. Ожидается, что новый президент разрешит Пентагону проводить учения, чтобы продемонстрировать способность к быстрой "загрузке", как было рекомендовано в докладе двухпартийной комиссии в 2023 году. Планы по созданию крылатой ракеты с ядерным боезарядом, пускаемой с подлодок, — одобренные Трампом, отложенные Джо Байденом, но восстановленные Конгрессом — получат толчок к развитию.

В окружении Трампа муссируется плохая идея — возобновить ядерные испытания, которые крупные державы прекратили в 1990-х гг. Даже ястребиные американские эксперты в области ядерной энергетики, выступающие за наращивание ядерного потенциала, считают, что это бессмысленная показуха. Но Америка столкнется с серьезными проблемами, если попытается увеличить свои реальные запасы. У ее оборонной промышленности мало свободных мощностей. Усилия по модернизации вооружений наземного, морского и воздушного базирования страдают от задержек и перерасхода средств. Наиболее вопиющей является программа Sentinel по замене МБР Minuteman III, бюджет которой, определенный в размере 141 миллиарда долларов, превышен на 81%. Если Трамп решится включиться в новую гонку ядерных вооружений, ему потребуется время, чтобы разогнаться.