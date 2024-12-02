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ТАСС

Фидан назвал украинский конфликт непредсказуемым из-за боев в Курской области

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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Глава МИД Турции подчеркнул, что "пока конфликт не будет урегулирован, обе стороны будут продолжать перевооружение, консолидироваться внутри своих альянсов"

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что с началом боевых действий в Курской области кризис стал более непредсказуемым, выросли риски.

"Еще одна насущная проблема, которую необходимо решить для поддержания глобальной безопасности - это российско-украинская война. Она привела к пересмотру политики в области обороны, продовольствия, энергетики, безопасности, связи и транспорта. До Курска (нападения ВСУ на Курскую область - прим. ТАСС) война шла только на украинской территории, не использовались средства массового поражения. Теперь с учетом последних событий ситуация стала более рискованной и непредсказуемой. Эскалация показывает нам, как нарастает гонка вооружений и как близка становится ядерная угроза", - отметил Фидан во время выступления на медиафоруме TRT World в Стамбуле.

Он выразил мнение, что "пока конфликт не будет урегулирован, обе стороны будут продолжать перевооружение, консолидироваться внутри своих альянсов".

"Несмотря на эти риски, нам по-прежнему нужно уделять приоритетное внимание дипломатии и диалогу, чтобы положить конец войне, добившись постоянного прекращения огня и прочного мирного соглашения. Турция по-прежнему готова приложить все усилия для обеспечения мирных переговоров", - сказал Фидан. 

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Страны
Турция
Проекты
Ядерный щит
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