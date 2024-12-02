Германия планирует обзавестись израильской системой ПРО Arrow 3

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Ожидается, что Германия получит лучшую израильскую систему противоракетной обороны Arrow 3, которая помогла защитить страну от двух массированных иранских атак, сообщает издание Business Insider.

Вооружения на сумму 3,5 миллиарда долларов должны прибыть на немецкую землю в 2025 году.

Издание отмечает, что реализация этой сделки происходит в тот момент, когда НАТО якобы сталкивается с растущей российской ракетной угрозой своему восточному флангу, напоминая, что на прошлой неделе Москва применила новую баллистическую ракету средней дальности для нанесения удара по Украине. При этом Business Insider не пишет, что это было ответом на обстрел российской территории дальнобойными западными ракетами.

Системы Arrow - не совсем чисто израильская разработка. Они являются совместным продуктом израильского концерна IAI и американского Boeing. Они были разработаны, так как Израилю нужна была эффективная защита от баллистических ракет большой дальности. Системы этого класса составляют верхний эшелон противовоздушной обороны страны.

Системы Arrow 3 могут уничтожать цели на расстоянии до 1500 миль (более 2400 км) и используют двухступенчатую твердотопливную ракету-перехватчик для поражения приближающихся баллистических ракет. Израиль подтвердил первое оперативное использование Arrow 3 в ноябре прошлого года для перехвата ракеты, выпущенной йеменскими хуситами.

Министерство обороны Израиля ранее в этом месяце заявило, что начало координировать совместную подготовку с Берлином к первоначальному развертыванию Arrow 3 в следующем году, но конкретной даты не указало.