Генерал Верховцев: полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отметил, что вопрос возобновления ядерных испытаний стоит перед РФ на фоне эскалационного курса США

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом ТАСС заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

Как заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, вопрос возобновления ядерных испытаний стоит перед РФ на фоне эскалационного курса США, ситуация остается сложной и постоянно рассматривается во всем комплексе.

"Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время", - сказал Верховцев.

Он добавил, что в СССР и США провели много ядерных испытаний, "с технической точки зрения уже имеющейся информации вполне достаточно". "Но если это надо будет сделать с политической точки зрения, то полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний, для этого нужно лишь решение руководства страны", - добавил Верховцев.

12-е Главное управление Минобороны РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов.