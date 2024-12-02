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Военное обозрение

«Изучили опыт Израиля»: Греция намерена использовать вертолёты Apache для «охоты» за беспилотниками

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Источник изображения: topwar.ru

Афины намерены использовать опыт зарубежных армий для внесения изменений в военную тактику и стратегию. Одним из приоритетных направлений в модернизации войск является выработка приёмов ведения борьбы с беспилотниками.

Греческое командование внимательно изучает опыт Израиля по переоборудованию ударных вертолётов Apache для перехвата беспилотников. Просматриваются видеозаписи операций Израиля по борьбе с ними

- отмечается в издании Kathimerini.

Как указывается, дроны, особенно барражирующие боеприпасы, часто используются «Хизбаллой» для того, чтобы проникнуть через слабые места израильской системы ПВО «Железный купол» и атаковать цели.

Как пояснили в ЦАХАЛ, перехват дронов-камикадзе сопряжён с рядом трудностей, так как они сделаны из синтетических материалов и не оставляют теплового следа, что затрудняет их быстрое обнаружение. Они летают медленно и на малых высотах над автомагистралями или населёнными пунктами, что делает их поражение ракетами рискованным и потенциально опасным для гражданского населения.

Чтобы противостоять этим угрозам, израильские военные обратились к проверенной, но надёжной стратегии, перепрофилировав ударные вертолёты AH-64E Apache [в средства борьбы с БПЛА]

- говорится в издании.

Теперь они выполняют роль «охотников» за беспилотниками, круглосуточно патрулируя районы вблизи ливанской границы.

Израильская инициатива привлекла внимание греческого командования, поскольку создание надёжной системы ПВО, охватывающей территорию от Эвроса до Крита и восточных островов Эгейского моря, остаётся главным приоритетом для Минобороны.

Греческие вертолёты Apache планируется оснастить новыми системами, чтобы они могли летать ночью, а также установить на них новый бортовой комплекс обороны.

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Страны
Греция
Израиль
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AH-64
Железный купол
Проекты
БПЛА
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