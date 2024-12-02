«Изучили опыт Израиля»: Греция намерена использовать вертолёты Apache для «охоты» за беспилотниками

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Афины намерены использовать опыт зарубежных армий для внесения изменений в военную тактику и стратегию. Одним из приоритетных направлений в модернизации войск является выработка приёмов ведения борьбы с беспилотниками.
- отмечается в издании Kathimerini.
Как указывается, дроны, особенно барражирующие боеприпасы, часто используются «Хизбаллой» для того, чтобы проникнуть через слабые места израильской системы ПВО «Железный купол» и атаковать цели.
Как пояснили в ЦАХАЛ, перехват дронов-камикадзе сопряжён с рядом трудностей, так как они сделаны из синтетических материалов и не оставляют теплового следа, что затрудняет их быстрое обнаружение. Они летают медленно и на малых высотах над автомагистралями или населёнными пунктами, что делает их поражение ракетами рискованным и потенциально опасным для гражданского населения.
- говорится в издании.
Теперь они выполняют роль «охотников» за беспилотниками, круглосуточно патрулируя районы вблизи ливанской границы.
Израильская инициатива привлекла внимание греческого командования, поскольку создание надёжной системы ПВО, охватывающей территорию от Эвроса до Крита и восточных островов Эгейского моря, остаётся главным приоритетом для Минобороны.
Греческие вертолёты Apache планируется оснастить новыми системами, чтобы они могли летать ночью, а также установить на них новый бортовой комплекс обороны.