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Военное обозрение

Вслед за Чадом французские войска вскоре может «попросить» покинуть Сенегал

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Источник изображения: topwar.ru

Лишь несколько дней назад стало известно о планах Франции сохранить военное присутствие в пяти странах Африки – в Чаде, Габоне, Кот-д'Ивуаре, Сенегале и Джибути, хотя всего несколько лет назад оно было гораздо более обширным.

В условиях информационной борьбы, которую ведёт, в частности, Россия и в меньшей степени Турция, Франции пришлось вывести свои войска из ЦАР, Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Однако на этом процесс не завершился

- говорится в издании Zone Militaire.

28 ноября Чад заявил о разрыве соглашения о военном сотрудничестве с Францией. Как указывается в издании, Париж всегда поддерживал президента страны Идрису Деби, который погиб при неясных обстоятельствах, и «проявил определенную мягкость», когда его сын Махамат Деби возглавил переходный военный совет.

Но он в январе во время визита в Москву заявил, что Чад является «братской страной для России» и готов укреплять свои отношения с ней. Три месяца спустя спецназу США, дислоцированному на базе в Нджамене, которая является центром контртеррористической и разведывательной деятельности в Сахеле, было настоятельно предложено покинуть Чад.

В то же время Венгрия установила военные отношения с Чадом, где она должна развернуть 200 военнослужащих для «укрепления потенциала чадской армии и поддержки борьбы с терроризмом».

Как полагают в издании, следует ожидать, что в скором времени французские войска могут «попросить» покинуть Сенегал. Президент страны Бассиру Диомайе Фэй пока что осторожно упомянул о «предстоящем обновлении доктрины военного сотрудничества», которое подразумевает, что «больше не будет военных баз какого-либо типа».

Проще говоря, французских военнослужащих попросят сложить багаж, хотя они оказывали помощь властям Сенегала в борьбе с незаконным рыболовством

- говорится с упрёком в издании, указывая, что глава Сенегала рассматривает возможность заключения военного соглашения с Россией.

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Страны
Буркина-Фасо
Венгрия
Габон
Джибути
Мали
Нигер
Россия
Сенегал
США
Турция
Франция
Чад
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