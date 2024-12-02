Наши роботы самые работоспособные (роботы) в мире

Алексей Полубояринов: «Наши роботы знают, как проехать там, где никто не ездит»

По данным исследования, проведенного холдингом РОМИР совместно со Школой коммуникаций факультета креативных индустрий ВШЭ, «революции роботов» опасается 29,6% россиян. О том, какую пользу машины приносят людям, о работе при температуре –50° C, а также о том, как кастомизируют роботов под конкретные цели, мы поговорили с генеральным директором ООО «СМП Роботикс» Алексеем Полубояриновым.

— В нашей стране производство мобильных роботов находится в зачаточном состоянии. Ваша компания присутствует на рынке уже восемь лет. Можно ли назвать вас флагманами на рынке? Кого считаете своими конкурентами?

— Компания существует с 2013 года, именно тогда мы начали заниматься разработкой автономных мобильных роботов. А первые продажи начались в 2016 году. Первые три года мы занимались разработкой и выбором источников данных для автономной навигации, готовили математическую базу для визуальной навигации, экспериментировали с различными платформами, которые могли бы нести на себе вычислители и камеры.

По состоянию на 2022 год мы являлись крупнейшим мировым производителем автономных мобильных роботов, согласно данным обзора Global Markets Research. Наши уличные роботы массово представлены в охранном и нефтегазовом секторах. Всего по миру произведено и эксплуатируется несколько сотен изделий.

Серийных конкурентов у нас на рынке, кроме канадцев Clearpath Robotics, нет. У американской компании Knightscope другой, гораздо менее проходимый робот, который скорее заточен под то, чтобы стоять на ровной площади, а не на то, чтобы перемещаться по протяженному периметру. Есть еще OTSAW Robotics из Сингапура, но непонятно, насколько они серийны, потому что виден пока только агрессивный маркетинг от компании.

Ну и конечно же, конкурентом нашим роботам является человек, особенно в тех странах, где сравнительно низкие зарплаты. Но эта конкуренция решается увеличением объема производства и, как следствие, снижением цены продукта и упрощением входа в рынок.

С технологической точки зрения мы флагманы на рынке. Наши роботы едут дольше и точнее всех, гибко и просто интегрируются в любые современные системы видеонаблюдения, что открывает возможности использовать все современные функции видеоаналитики. У нас есть модификации роботов как для холодного, так и для жаркого климата: они могут ехать по практически любым покрытиям, начиная от асфальта и заканчивая полем или заснеженной грунтовкой.

Мобильные роботы «СМП Роботикс». Источник: https://www.smprobotics.ru/

— Насколько доступно производство данных роботов в России? Хватает ли отечественных комплектующих/комплектующих из дружественных стран?

— У нас свой цех в рамках крупного приборостроительного завода, мы сами варим рамы, паяем платы, формуем корпуса из стеклопластика, мелкие детали делаем на промышленных 3D-принтерах. Электронные компоненты в большинстве своем идут из Азии, на некоторые из них долгий срок поставки, но мы держим большой склад на случай задержек. В целом хорошо себя чувствуем.

— Ваша компания предлагает широкую линейку различных роботов — от охранников до доставщиков. Чем обусловлено такое разнообразие? Запросом производств, визионерской позицией или заимствованием иностранных трендов?

— Относительно широким модельным рядом мы ищем рынки, где наш продукт может найти своего массового покупателя. Мы умеем делать «железо» и писать софт, знаем, как проехать там, где никто не ездит. Но вот что повесить на нашу платформу, лучше знают только люди на местах. Наш модельный ряд как раз и позволяет специалисту, который ищет решение своего вопроса, найти нашу компанию и сделать выбор в пользу нашего продукта.

Мобильные роботы «СМП Роботикс». Источник: https://www.smprobotics.ru/

— Сколько роботов в год вы производите? Как увеличилось производство за время существования компании? Какова динамика за последние пять лет?

— Зависит от года и спроса: он эластичный. Как правило, срок от первого контакта до заключения контракта и поставки составляет около полугода, а для крупных компаний он может и на пару лет растянуться. В среднем от 50 до 100 штук в год получается. За прошлый год обороты компании выросли в 1,5 раза.

Мобильные роботы «СМП Роботикс». Источник: https://www.smprobotics.ru/

— Кто основной заказчик ваших роботов? Компании какого профиля? Много ли зарубежных заказчиков?

— У нас множество дистрибьюторов по всему миру, которые локально обслуживают и внедряют роботов на местах. В основном это охранные, нефтегазовые и добывающие компании, заменяющие штатных сотрудников, у которых в должностные обязанности входит методичный проход по одному и тому же маршруту для осмотра или инспекций.

Большая часть производимой продукции поставляется за рубеж. В России роботов применяют в основном для нефтегазовых инспекций, контроля средств индивидуальной защиты и охраны периметров коттеджных поселков и производств.

Мобильные роботы «СМП Роботикс». Источник: https://www.smprobotics.ru/

— В презентации у вас указано, что ваши роботы подходят для жарких или очень холодных стран. А реально можете пример привести, когда ваш робот работал в жутких климатических условиях и справился?

— Саудовская Аравия, строящийся город NEOM: наши роботы охраняют городок локальных специалистов и рабочих от бедуинов и следят за порядком. Температура внутри робота поднималась до +70° С, когда на улице было +55° С, но он продолжал двигаться!

Другой пример — Ярактинское месторождение в Иркутской области, где температура зимой опускается до -50° С. Наши роботы успешно эксплуатируются здесь уже не первый год.

Мобильные роботы «СМП Роботикс». Источник: https://www.smprobotics.ru/

— При разработке роботов насколько важно учитывать их эстетическую составляющую?

— Для нас в первую очередь важно, чтобы форма улучшала надежность автономной навигации и подходила под задачи серийного производства. Мне кажется, у нас очень красивые роботы.

— Как долго в вашей компании происходит разработка новых роботов и внедрение дизайн-решений?

— На текущий момент у нас третье поколение заднеприводного робота и второе поколение полноприводного. Получается, где-то раз в три-четыре года мы обновляем дизайн.

— ⁠Практикуется ли у вас редизайн роботов? Устраивают ли иностранных заказчиков технологические и визуальные решения в ваших роботах?

— Редизайн должен быть обусловлен каким-то новым применением или дополнительной полезной нагрузкой на робота, которую нужно как-то установить эргономично. Либо если после длительной эксплуатации обнаруживается какой-то элемент, требующий доработки для улучшения ездовых характеристик. Либо заменой внутренних компонентов робота, например GPS, ГЛОНАСС-приемников. Или установкой платформ для тепловизоров или газоанализаторов.

Большинство наших роботов кастомизируют под бренд конечных потребителей, обклеивают винилом и наклейками. Всех всё устраивает. К нам чаще обращаются с просьбами «допилить» что-нибудь в софте под конкретное применение нежели за визуальной составляющей.

Мобильные роботы «СМП Роботикс». Источник: https://www.smprobotics.ru/

— Один из ваших роботов стал участником проекта «От идеи до премьеры» от Москино. Насколько было приятно увидеть свое творение на экране «Художественного»?

— О, это было прекрасно. В кино мы прежде не снимались. Такое для нас впервые