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ТАСС

Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Михаил Синицын/ ТАСС

Предыдущие документы утратили свою актуальность

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об отмене положения о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

"Приказываю признать утратившими силу приказы министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации", от 23 ноября 2017 г. № 698 "О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. №495 "Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

В пояснительной записке также говорится, что ранее был признан утратившим силу пункт четыре этого положения, в соответствии с которым оно утверждалось правовым актом государственного органа. Кроме того, пунктом 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлено, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента РФ.

Реализация приказа министра обороны не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета, добавляется в пояснительной записке. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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