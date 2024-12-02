«Пхеньян всегда будет с Москвой»: Ким Чен Ын снова заявил о безусловной поддержке КНДР действий РФ в ходе СВО

Источник изображения: topwar.ru
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в настоящее время находится с визитом в КНДР. Накануне состоялась его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как сообщает ЦТАК, во время переговоров состоялся широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, в том числе в сфере обороны, защиты суверенитетов, интересов безопасности двух государств и международной справедливости в условиях резкого изменения обстановки региональной и международной безопасности.
– подчеркивается в сообщении.
Источник изображения: topwar.ru
При этом отмечается, что северокорейский лидер заявил о готовности расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на корейско-российском саммите в Пхеньяне в июне 2024 года.
Источник изображения: topwar.ru
В свою очередь глава российского оборонного ведомства отметил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений. По его словам, КНДР сегодня является одной из немногих стран, которые проводят независимую внешнюю политику.
– сказал Андрей Белоусов.
Он напомнил, что в следующем году Россия и Северная Корея отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации.
По словам министра обороны РФ, Россия в настоящее время ждет от КНДР согласия направить подразделение ее вооруженных сил в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая.
Напомним, в июне этого года РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ предусматривает в том числе оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон Договора.