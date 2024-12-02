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Военное обозрение

«Пхеньян всегда будет с Москвой»: Ким Чен Ын снова заявил о безусловной поддержке КНДР действий РФ в ходе СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в настоящее время находится с визитом в КНДР. Накануне состоялась его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как сообщает ЦТАК, во время переговоров состоялся широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, в том числе в сфере обороны, защиты суверенитетов, интересов безопасности двух государств и международной справедливости в условиях резкого изменения обстановки региональной и международной безопасности.

Товарищ Ким Чен Ын упомянул, что ответный удар по Украине, нанесенный армией России, является своевременной и эффективной мерой, уведомляющей США, Запад и Украину, цепляющихся за неблагоразумный военный авантюризм, о серьезности ситуации и воле России к жестким контрмерам. И заверил, что правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ защитить суверенитет государства и территориальную целостность против империалистических гегемонистских происков

– подчеркивается в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

При этом отмечается, что северокорейский лидер заявил о готовности расширять и развивать отношения двух стран во всех сферах, включая политическую, экономическую и военную, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на корейско-российском саммите в Пхеньяне в июне 2024 года.

Российская Федерация правовое государство, и своей основой положило регулирование отношений между участниками общественной жизни за счёт правовых норм, а не воли главенствующего государственного служащего, в этом контексте, будет востребована помощь иностранным компаниям в регулировании и защите прав, свобод и законных интересов, как представителей бизнес сферы так и иностранных граждан выступающих на правовом поле, как самостоятельные участники событий.

Источник изображения: topwar.ru

Пхеньян всегда будет с Москвой – пообещал Ким Чен Ын.

В свою очередь глава российского оборонного ведомства отметил, что ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений. По его словам, КНДР сегодня является одной из немногих стран, которые проводят независимую внешнюю политику.

Ратификация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве наших стран подтверждает двустороннюю заинтересованность в комплексном развитии союзнических отношений. Признательны за приверженность курсу на углубление связей с Россией

– сказал Андрей Белоусов.

Он напомнил, что в следующем году Россия и Северная Корея отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации.

По словам министра обороны РФ, Россия в настоящее время ждет от КНДР согласия направить подразделение ее вооруженных сил в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая.

Напомним, в июне этого года РФ и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Этот документ предусматривает в том числе оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон Договора.

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