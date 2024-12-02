Ядра «Орешника»

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о мощи боеголовок и неуязвимости нового российского ракетного комплекса

В своем выступлении на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Владимир Путин сообщил о некоторых ключевых особенностях нового вида оружия неядерного сдерживания — баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Новая информация позволяет составить более четкое, чем после первых сообщений, представление о новой ракете, ее возможностях и роли в обеспечении нашего мирного неба.

Начнем с технических возможностей новой баллистической ракеты. Конечно, конкретные тактико-технические характеристики изделия пока не разглашаются, но президент России уже заявил, что боевые блоки атакуют цель со скоростью 10М, около 3 км/с.

Это сводит почти к нулю возможность перехвата на финальном этапе полета, что практически нивелирует и без того не самые высокие возможности западных систем ПВО, в частности противовоздушного комплекса «Пэтриот».

Даже при работе по обычным ракетам он не может обеспечить высокую вероятность поражения целей, а в попытках сбить «Орешник» эта система будет просто бессильна. И это точно потребует модернизации, на которую уйдут годы.

Другой момент, «Орешник» заявлен как неядерная ракетная система, массированное применение которой может сравниться по разрушительности с ядерным оружием. Это переводит ее в разряд неядерного средства сдерживания.

Такой ущерб «Орешник» создает противнику за счет применения многоэлементной боевой части — то есть по цели применяется не одна боеголовка, а сразу несколько. И это не традиционная кассетная боевая часть, а специфическая кассета с несколькими десятками ускоряющихся боевых элементов.

Вспомним видео из Днепропетровска — минимум шесть групп объектов поразили цель. Если это было шесть ракет, то тогда это значит, что каждая несет несколько гиперзвуковых боеголовок. Если это была одна ракета, то, значит, она несла шесть кассет с ударными объектами. И такого оружия сегодня действительно нет ни у одной страны мира.

Владимир Путин также сообщил, что боеголовки «Орешника» выдерживают температуру до 4000 градусов Цельсия — такой температуры может достигать поверхность аппарата, который двигается на гиперзвуковой скорости на малой высоте — в плотных слоях атмосферы. И до сегодняшнего дня такую температуру не выдерживал ни один летательный аппарат. Это стало возможным после разработки российскими учеными новых жаропрочных материалов.

При скорости падения в 10 скоростей звука специально разработанная для этого боевая часть может проникать в толщу земли или в глубину бетонных оборонительных укреплений на десятки метров.

Такие боеприпасы в России уже создавали. Так, в состав боевого оснащения одного из лучших ракетных комплексов армейского уровня «Ока» — того самого, который незаслуженно попал под сокращение Договора о ракетах средней и меньшей дальности, — входила ракета 9М714Ф проникающего типа, которая могла уничтожать заглубленные объекты. Квазибаллистическая ракета авиационного комплекса «Кинжал» также имеет вариант с проникающей боевой частью, и она уже применялась в ходе СВО. Собственно, более крупная ракета средней дальности, конечно, может нести несколько боеголовок с такими возможностями.

Можно ли сравнивать неядерные, пусть и самые современные и гиперзвуковые, ракеты с тактическим ядерным оружием? Думаю, что можно.

Вопрос тут должен звучать так: могут ли несколько неядерных ракет «Орешник» успешно решить задачи, для которых в случае ядерного конфликта была бы использована или тактическая ядерная авиабомба, или оперативно-тактическая ракета с ядерной боеголовкой? Вероятно, может.

И сравнивать тут массы взрывчатого вещества в «Орешниках» с тротиловым эквивалентом ядерных боеприпасов просто бессмысленно. Конечно, даже с учетом усиления поражающего воздействия за счет гиперзвуковой скорости добиться арифметического равенства даже с килотонной будет сложно. Но если для уничтожения, допустим, авиабазы противника будет достаточно пяти ракет «Орешник», то это значит, что его эффективность и ударные возможности сопоставимы с тактическим ядерным оружием. Это факт.

При этом после такого удара не будет присущего даже маломощным ядерным зарядам радиоактивного заражения. Ведь это мощное и смертельное, но неядерное оружие.

Ракетный комплекс является мобильным, то есть его значительно сложнее обнаружить и поразить. Для этого требуется постоянный мониторинг земной поверхности.

Еще один момент: если в основе «Орешника» маршевые ступени стратегических баллистических ракет, то освоить их серийный выпуск можно достаточно оперативно и это позволит начать развертывание таких ракетных комплексов незамедлительно и в необходимых количествах. Таким образом будет обеспечен нужный военный потенциал сдерживания на тех направлениях, которые сегодня имеют максимальный приоритет.

Можно ли сбить «Орешник»? С одной стороны, теоретически сбить можно любую ракету, но мы всегда оцениваем определенную вероятность успешного поражения.

Конечно, самым эффективным было бы поражение ракеты до роспуска по своим траекториям боевого оснащения — боеголовок или специальных ракетных блоков. В таком случае можно было бы уничтожить весь тот набор ударных средств, который находится в начале пути к своим целям.

Но это возможно только в считаных десятках километров от точки запуска — здесь у потенциальных противников нет никаких противоракетных возможностей даже на бумаге. А дальше, когда ракета вышла на скорости, близкие к максимальным, вероятность ее перехвата начинает стремиться к нулю.

После роспуска разделяющейся боевой части на боевые блоки, которые к тому же, видимо, имеют собственные маневренные возможности, их перехват становится и вовсе невероятным. Уникальное и совершенное оружие.