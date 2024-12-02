ЦПК создаст тренажер, который сможет моделировать беспилотный полет корабля

Первую конфигурацию комплексного тренажера пилотируемого транспортного корабля нового поколения планируют представить летом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Комплексный тренажер пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП), первую конфигурацию которого Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) планирует изготовить летом, сможет моделировать условия старта, выведения, спуска и посадки в беспилотном варианте. Об этом сообщили ТАСС в ЦПК.

"В рамках задачи, которая стоит перед ЦПК до июня 2025 года, будет создан тренажер с возможностью моделирования условий старта, выведения, маневра на орбите, спуска и посадки ПТК в беспилотном варианте", - рассказали там, отметив, что рабочее место оператора позволит космонавтам изучать конструкцию и компоновку нового корабля, выполнять действия с посадочным люком, креслом оператора и привязной системой фиксации, а также монтировать и демонтировать стыковочный агрегат ПТК.

В ЦПК подчеркнули, что при создании космической техники нового поколения ее первые испытания всегда проходят в беспилотном режиме, а создание тренажера ПТК НП уже сегодня формирует задел для реализации подготовки к пилотируемым полетам.

В 2022 году начальник Центра Максим Харламов в интервью ТАСС сообщал, что полностью функциональный тренажер нового корабля должен появиться не позднее, чем за год до первого пилотируемого полета.

Пилотируемый транспортный корабль нового поколения создается Роскосмосом для полетов к перспективной Российской орбитальной станции (РОС), а также за пределы низкой околоземной орбиты. Как сообщил в ноябре генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев, первый полет ПТК ожидается в 2028-2029 годах.

По словам главного конструктора РОС Владимира Кожевникова, набор космонавтов под пилотов ПТК ожидается в 2024-2025 году, сейчас занимаются созданием тренажеров. Кожевников отметил, что как и научно-энергетический модуль РОС, корабль должен быть готов к запуску в 2027 году.