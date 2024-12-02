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ТАСС

Рябков заявил, что США не смогут помешать России решить задачи СВО

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ таким образом прокомментировал информацию о том, что американский президент Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд для Украины

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. США стремятся использовать все возможности, чтобы навредить РФ, но они не смогут помешать ей решить задачи СВО. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у "хромых уток", для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО. Но у них это не получится", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд для Украины.

"Вначале нам нужно изучить, что реально произошло и какие объемы и на какие цели были запрошены. Все это вызывает возмущение и неприятие с нашей стороны", - добавил замминистра.

Ранее американская газета Politico сообщила, что 25 ноября американские законодатели получили от Байдена запрос на выделение $24 млрд для Украины. По сведениям источников издания, вашингтонская администрация рассчитывает, что $16 млрд будут направлены на "восполнение американских запасов" тех вооружений, которые ранее были отправлены Киеву. Еще $8 млрд предлагается ассигновать по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских запасов.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск. 

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Россия
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Украина
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