"Росэлектроника" начала эксплуатацию радиолокатора на спутнике "Кондор-ФКА" №2

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) и НПО машиностроения начали эксплуатацию радиолокатора с синтезированной апертурой на спутнике "Кондор-ФКА" №2, выведенном на орбиту Земли в ночь на субботу. Об этом сообщили в холдинге.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Кондор-ФКА" №2 стартовала в 00:50 мск с космодрома Восточный.

"Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" и НПО машиностроения начали эксплуатацию второго радиолокатора с синтезированной апертурой "Кондор-ФКА", - говорится в сообщении. Прибор разработан концерном "Вега", входящим в "Росэлектронику".

Как напомнил советник генерального директора "Веги" по космической и авиационной тематике Леонид Лаврентович, на орбите уже функционирует один "Кондор-ФКА", оборудованный таким же локатором. "Увеличение количества наших радиолокаторов в космосе будет способствовать повышению качества зондирования земной поверхности и росту эффективности выполнения задач, требующих использования снимков, генерируемых нашим аппаратом", - сказал он.