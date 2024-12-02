Зеленский пожаловался, что Запад вооружил 2,5 бригады ВСУ из 10

Он отметил, что это "настоящая проблема"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. США и европейские страны вооружили и экипировали лишь 2,5 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотя Киев еще год назад просил о 10, в такой ситуации понижать возраст мобилизации нет смысла. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Они [западные страны] говорят о мобилизации. Но настоящая проблема в десяти бригадах, которые наши партнеры не экипировали. Я очень их просил больше года назад, говорил, что нам надо экипировать эти бригады, - сказал Зеленский. - Мы приняли эти решения с США и европейскими союзниками. Но на сегодняшний день Европа и США экипировали всего две с половиной бригады".

"Некоторые лидеры в Европе спрашивают меня о мобилизации, говорят, что нам нужны молодые люди. И я говорю: "Что вы хотите, чтобы они умерли без вашего оружия?" - добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что Вашингтон советует Киеву понизить возраст мобилизации до 18 лет. Представитель МИД Украины Георгий Тихий признал, что эта тема обсуждалась на переговорах с западными союзниками.